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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 23:10 | Обновлено 07 июня 2025, 23:14
1006
0

Канада – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча

07 июня 2025, 23:10 | Обновлено 07 июня 2025, 23:14
1006
0
Канада – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

Canadian Shield 2025. 7 июня.

Канада – Украина – 3:0
Голы: Джонатан Дэвид, 4, 24, Промисс Дэвид, 31.

ГОЛ! Джонатан Дэвид, 4 минута, 1:0

ГОЛ! Джонатан Дэвид, 24 минута, 2:0

ГОЛ! Промис Дэвид, 31 минута, 3:0

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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