Канада – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

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В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

Canadian Shield 2025. 7 июня.

Канада – Украина – 3:0

Голы: Джонатан Дэвид, 4, 24, Промисс Дэвид, 31.

ГОЛ! Джонатан Дэвид, 4 минута, 1:0

ГОЛ! Джонатан Дэвид, 24 минута, 2:0

ГОЛ! Промис Дэвид, 31 минута, 3:0