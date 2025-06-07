Канада – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча
В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.
Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
Canadian Shield 2025. 7 июня.
Канада – Украина – 3:0
Голы: Джонатан Дэвид, 4, 24, Промисс Дэвид, 31.
ГОЛ! Джонатан Дэвид, 4 минута, 1:0
ГОЛ! Джонатан Дэвид, 24 минута, 2:0
ГОЛ! Промис Дэвид, 31 минута, 3:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь
Тренер Джесси Марш поддерживает Украину