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Товарищеские матчи
Канада
07.06.2025 22:30 – FT 4 : 2
УКРАИНА
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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 00:33 | Обновлено 08 июня 2025, 00:37
848
27

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

08 июня 2025, 00:33 | Обновлено 08 июня 2025, 00:37
848
27
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский турнир Canadian Shield.

Канада – Украина – 4:2

Голы: Дж.Дэвид (4, 24), П.Дэвид (31), Бьюкенен (81) – Забарний (89), Зінченко (92, пенальті)

Предупреждение: Нелсон (69)

Канада: Крепо, Бассонг (Коне, 86), Корнелиус (Найт-Лебел, 64), Де Фужероль, Сигур (Ларьи, 64), Эуштакиу, Салиба, Шаффелберг (Нелсон, 64), Бьюкенен, Дж. Дэвид (Ларин, 79), П. Дэвид (Джеббисон, 46)

Украина: Трубин (Ризнык, 66), Матвиенко (Гуцуляк, 66), Бондарь, Забарный, Тимчик, Калюжный (Кабаев, 82), Зинченко, Шапаренко (Пихаленок, 58), Судаков, Цыганков (Зубков, 66), Яремчук.

Стадион BMO Field (Торонто, Канада)

КАНАДА – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 28
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Der Gartenzwerg
Грати почали, коли суперник розслабився і дозволив трохи погратися
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+5
contr
Єблова у відставку ☝️
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+5
Archie1991
Кожний - лев матчу, а найбільший лев матчу - Сірожа Ребров. 
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+3
JSI
кароче у радиоприёмника транзисторы вообще ку-ку
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+2
Oleksandr
Ребров без яєць, ніяк піти не може і подовжує знущання над збірною. Не збірна, а позорище. 
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+2
Alehandro
Про шо був цей футбол? 2 роки у керма Збірної... Хтось шоч якісь начерки того малюнку гри, до якого фізрук намагається вести команду, бачить? В захисті повний бардак. Пресингу нема. В нападі поодинокі стіночки проходять, але, в основному, гравці наче вперше один одного бачать... Канадці дуже швидко через центр вертикальними передачами проходять до штрафного майданчика. Видно порозуміння. Ми, в свою чергу, танцюємо навколо їхнього, перекочуючи м"яча з одного флангу на інший... Це не футбол, а якась імітація... Час вже з Сірожою кінчати
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+2
Demid Romanchik
Сирожа скажет,что настоящие Мы это в последние 5 минут игры...Что это была его установка..Заглотнуть,а потом в конце укусить 
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+2
turist86
Ганьба!
У нас не захист, а прохідний двір.
Ребров, які відмазки вигадаєш? Тільки не треба про довгу дорогу і зміну часових поясів. Матч почався у 22.37 за київським часом. Чи може скажеш що Канада - гранд світового футболу?
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+2
roman75zpr
Раньше Ребров и Шевченко были - два лидера сборной, а теперь - два её разрушителя 
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+1
contr
Рахітів відправить в окопи в Сумську область ☝️
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+1
New Zealander
Велике щастя що програли лише 4-2. По грі награли десь на різницю в 5 мячів, а не в два
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+1
Viktor Shuper
Матвія і Бондаря не підпускати до збірної і на 300 км
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+1
Rrrrrrrr
Ох, який гарний хоккей...
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0
Alex
Когда Канада играть на результат и перестала прессинговать . Вообще команда не умеет ни прессинговать не выходить с под прессинга и это соперники видят
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0
_Berserk_
Нашо я за це гроші заплатив?
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0
Demid Romanchik
Да вся команда дно..Ну так Заба выделялся..И то иногда ошибался..А так все одно стадо
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0
ptolemeus
Вони проста усталі, важкий сезон був у наших піжончиків.
Ну і да - Реброва треба гнати н-уй. Це вже давно зрозуміло всім.
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0
Disiny7
Ну ось вам і рівень цього стада ухилянтів, десь поруч з Гондурасом і Кубою. А уявіть, як що б цім гандонам довірили боронити країну від свінособак, де б ми зараз усі були? 
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0
Kапітошkа
Просто жахливо зіграли...
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0
Alehandro
Лев матчу, однозначно - Лунін!)
Ответить
0
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