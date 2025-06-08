Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский турнир Canadian Shield.
Канада – Украина – 4:2
Голы: Дж.Дэвид (4, 24), П.Дэвид (31), Бьюкенен (81) – Забарний (89), Зінченко (92, пенальті)
Предупреждение: Нелсон (69)
Канада: Крепо, Бассонг (Коне, 86), Корнелиус (Найт-Лебел, 64), Де Фужероль, Сигур (Ларьи, 64), Эуштакиу, Салиба, Шаффелберг (Нелсон, 64), Бьюкенен, Дж. Дэвид (Ларин, 79), П. Дэвид (Джеббисон, 46)
Украина: Трубин (Ризнык, 66), Матвиенко (Гуцуляк, 66), Бондарь, Забарный, Тимчик, Калюжный (Кабаев, 82), Зинченко, Шапаренко (Пихаленок, 58), Судаков, Цыганков (Зубков, 66), Яремчук.
Стадион BMO Field (Торонто, Канада)
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Ребров, які відмазки вигадаєш? Тільки не треба про довгу дорогу і зміну часових поясів. Матч почався у 22.37 за київським часом. Чи може скажеш що Канада - гранд світового футболу?
Ну і да - Реброва треба гнати н-уй. Це вже давно зрозуміло всім.