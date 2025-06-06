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Седьмого июня в 22.30 по киевскому времени в Торонто национальная сборная Украины проведет контрольный поединок против сборной Канады. Эта игра состоится в рамках турнира Canadian Shield, в котором, окромя нашей и канадской сборной, принимают участие национальные команды Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Канада

В отличие от сборной Украины, национальной команде Канады не нужно проводить отбор на ЧМ-2026: право сыграть на Мундиале «кленовые» получили автоматически, ведь они являются одними из хозяев предстоящего мирового первенства.

Однако, в свою очередь, для сборной Канады матч против Украины важен не только как один из этапов подготовки к домашнему Мундиалю, а и как контрольная игра накануне старта Золотого Кубка КОНКАКАФ. 18 июня «кленовые» стартуют на этот турнире поединком против сборной Гондураса.

Нужно отметить, что канадская сборная, ведомая американцем Джесси Маршем, очень удачно выступает в последних официальных поединках. В семи предыдущих матчах «красные» потерпели всего лишь одно поражение.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Канада весьма успешно выступает в родных стенах, где не проигрывает с ноября 2023 года.

Что касается кадровых проблем команды Марша, то, в первую очередь, нужно акцентировать внимание на отсутствии в заявке на турнир ведущего игрока сборной – капитана команды Альфонсо Дэвиса. У него травма. А вот еще один основной игрок сборной Канады – Моиз Бомбито – не получил вызов в национальную команду из-за разногласий с тренером.

Украина

Поединок против национальной сборной Канады для нашей главной команды страны станет первым официальным после памятного весеннего противостояния со сборной Бельгии за право сыграть в элитном дивизионе Лиги наций.

Наши футболисты уже привыкли за последнее время к сложностям логистики, ибо все матчи наша команда проводит на выезде. Однако в этот раз выезд оказался уж слишком непростым. Сначала наши сборники добрались в Варшаву, а уже оттуда взяли изнурительный курс через океан - на Торонто.

К стартовому поединку Canadian Shield команда Сергея Реброва будет готовиться в режиме ежедневных одноразовых занятий.

Кадровые проблемы нашей команды весьма ощутимые. В первую очередь нужно отметить, что в заявке на турнир оказался лишь один форвард – Роман Яремчук. Артем Довбык оказался вне игры из-за травмы, а Владислав Ванат отбыл в расположение молодежной сборной.

Не полетел в Торонто из-за простуды Владислав Дубинчак, а Александра Назаренко не оказалось в заявке сборной из-за повреждения. По причине травмы отсутствует и ведущий левофланговый игрок «сине-желтых» Виталий Миколенко.

Почему нет в команде ведущего полузащитника Михаила Мудрика, лишний раз вряд ли нужно упоминать.

История противостояний

Предстоящая встреча станет для оппонентов лишь второй в истории. Дебютный поединок состоялся осенью 2010 года в Киеве. Хозяева неудачно начали ту игру: к 30-й минуте уже «горели» 0:2. Однако во второй половине встречи подопечные Юрия Калитвинцева сумели не только сократить отставание в счете, но и сравнять его. Мячи в нашей команде на счету Милевского и некоего Тимощука.

Прогноз на матч

Несмотря на то, что канадцы весьма успешны в родных стенах, обязательно нужно отметить и то, что против команд со Старого Света они играют неудачно. Последний раз Канада обыгрывала европейскую сборную 14 лет назад. Это было в товарищеском поединке против сборной Беларуси. Однако, в то же время, можно упомянуть и о том, что совсем недавно «кленовые» расписали нулевую ничью с одной из сильнейших сборных мира – Францией.

То есть, в данном случае нельзя полагаться на традиции, отдавая безоговорочное превосходство «сине-желтой» сборной. Учитывая изнурительный перелет, определенные проблемы нашей команды с составом, можно предположить, что поединок для команды Сергея Реброва сложится непросто. Впрочем, как и для команды Джесси Марша.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Канады – 2,22, ничья – 3,38, победа Украины – 3,21. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Посему рискнем предположить, что игра в основное время завершится в результативную вничью. В этой связи нужно акцентировать внимание на том, что в случае, если в основное время оппоненты не выявили сильнейшего, будет серия послематчевых пенальти.

Ориентировочные составы:

Канада: Сент-Клер, Джонстон, Уотерман, Корнелиус, Шаффельберг, Коне, Шуанье, Ахмед, Дэвид, Бьюкенен, Олувасеи

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Мартынюк, Калюжный, Судаков, Зинченко, Цыганков, Шапаренко, Яремчук.