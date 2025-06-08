Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Товарищеские матчи
Канада
07.06.2025 22:30 – FT 4 : 2
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
08 июня 2025, 06:25 | Обновлено 08 июня 2025, 06:26
576
5

Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»

Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию после поражения от Канады

08 июня 2025, 06:25 | Обновлено 08 июня 2025, 06:26
576
5
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
УАФ. Сергей Ребров

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

– Почему так тяжело играли на поле? Ну, потому что мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3.

Но, я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады – очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают.

– Что вы думаете о поддержке Украины со стороны фанатов. Вчера тренер Марш говорил о том, что ожидается большое количество канадских украинцев и украинцев, но было ли их больше, чем вы ожидали? Было ли это примерно так, как вы ожидали? Шум после двух голов в конце был невероятным.

– Да, я очень доволен болельщиками, которые пришли поддержать нас, поддержать Канаду, но, к сожалению, я расстроен, что мы не показали своего уровня и проиграли эту игру. Но для меня атмосфера была очень хорошей, она была фантастической, все были счастливы, но, к сожалению, мы проиграли эту игру, и это главная проблема.

– Украина, кажется, хорошо сохраняла позиционную игру на протяжении матча, но в некоторых моментах вы проваливались... Можно ли это исправить во второй игре?

– Да, посмотрим. Конечно, мы что-то изменим. Мы изменим много игровых моментов. Мы привезли 24 игрока. Все будут играть, но это будет другая игра. Мы готовились к Канаде. Мы были очень серьезны, но, к сожалению, сегодня проиграли и с нетерпением ждем второго матча. Это товарищеские матчи. Канада показала нам наши проблемы в обороне. Такие же, как в предыдущем матче против Бельгии. Теперь мы должны над этим поработать. У нас нет времени, но мы должны над этим поработать.

– Надеюсь, что вы восстановитесь в матче против Новой Зеландии. Вопрос об Андрее Лунине. Как вы оцениваете его физическое состояние накануне клубного чемпионата мира с Реалом?

– Он абсолютно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед этим поединком. Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к чемпионату мира.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю игру? Показывает ли сегодняшняя игра меньший уровень интенсивности в УПЛ? Это также влияет на результаты в еврокубках от наших клубов, и в таких матчах, как сегодня, против очень физических и быстрых команд.

– Да, я согласен. К сожалению, у нас такая УПЛ, но сегодня было много игроков, которые играют за границей. И я не думаю, что уровень этих игроков ниже. Мы действительно должны быть командой. Мы действительно должны концентрироваться на игре в обороне и атаке. Я думаю, первый тайм мы проиграли из-за досадных ошибок в обороне, индивидуальных ошибок и командных ошибок. Поэтому нужно анализировать.

Да, к сожалению, сейчас в стране идет война, и уровень чемпионата не такой высокий, как хотелось бы. Однако те игроки, которые приезжают в лагерь национальной сборной, на мой взгляд, имеют высокий уровень и им нужно показывать этот уровень.

– Вы также обращаете внимание, что, возможно, европейский сезон также повлиял на некоторых ваших игроков, особенно на таких, как Зинченко, который играет на полную силу в английской лиге, а затем на чемпионате Европы и других турнирах. Считаете ли вы, что это также повлияло на их игру, например, усталость или что-то другое?

– Конечно, мы устали, но, послушайте, я думаю, что Канада играет в тех же условиях. Многие игроки играют в Европе, но я думаю, что Канада сейчас очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они являются хозяевами чемпионата мира.

Мы старались. Я не могу сказать, что мы сегодня играли очень плохо. Мы сделали ошибки в обороне в нашей штрафной площадке, и это очень важно. Если вы делаете такие ошибки в штрафной площадке, это стоит очень дорого. И мы не забили ничего в первом тайме, у нас было две прекрасные возможности.

Но опять же, это товарищеские матчи. Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены. К сожалению, это мое мнение. Я не знаю, что думают игроки, но перед матчем мы сказали, что это очень серьезно. Сюда приехало много украинцев, много украинцев смотрят наш матч, и это очень важно, чтобы подарить эмоции людям в Украине.

– Какие изменения вы думаете сделать на следующий матч?

– Мы будем делать изменения. Будет много изменений. Все, кто приехал сюда, будут играть. Все получат практику. Поэтому на следующую игру посмотрим, кто сейчас получил какие повреждения.

Видеообзор матча Канада – Украина (4:2)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (УКРАИНА).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Канада).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Промис Дэвид (Канада).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
По теме:
Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду постоянное желание побеждать»
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield пресс-конференция товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Футбол | 08 июня 2025, 02:13 9
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»

Сборная Украины уступила в товарищеском матче канадцам

Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Футбол | 07 июня 2025, 21:16 79
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой

Матч начнется в 22:30 по Киеву

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08.06.2025, 00:33
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07.06.2025, 19:07
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Неужели евро и лиги наций мало, чтобы увидеть проблемы сборной? 
Вообще и в обороне в частности. 
Ответить
+3
Павло
На наступну прєсуху Сірожи не потрібно журналістів запрошувати - просто розставити таблички з написом "EXIT"
Ответить
+2
Анатолий Басов
Головне що показала Канада це те шо ти як тренер збірної ніякий
Ответить
+1
30263
Ребров : ... ми програли черех прикрі помилки в обороні. Тому треба аналізувати...(???) Всі кажуть, що Ребров - не тренер!!! Так. Він - аналітик. Майже - Ейнштейн...
Ответить
0
Перець
Так і каже поїхали в Канаду потуситии,бо футболісти думками вже давно  у відпустках
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
07.06.2025, 11:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем