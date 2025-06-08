Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

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После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

– Почему так тяжело играли на поле? Ну, потому что мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3.

Но, я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады – очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают.

– Что вы думаете о поддержке Украины со стороны фанатов. Вчера тренер Марш говорил о том, что ожидается большое количество канадских украинцев и украинцев, но было ли их больше, чем вы ожидали? Было ли это примерно так, как вы ожидали? Шум после двух голов в конце был невероятным.

– Да, я очень доволен болельщиками, которые пришли поддержать нас, поддержать Канаду, но, к сожалению, я расстроен, что мы не показали своего уровня и проиграли эту игру. Но для меня атмосфера была очень хорошей, она была фантастической, все были счастливы, но, к сожалению, мы проиграли эту игру, и это главная проблема.

– Украина, кажется, хорошо сохраняла позиционную игру на протяжении матча, но в некоторых моментах вы проваливались... Можно ли это исправить во второй игре?

– Да, посмотрим. Конечно, мы что-то изменим. Мы изменим много игровых моментов. Мы привезли 24 игрока. Все будут играть, но это будет другая игра. Мы готовились к Канаде. Мы были очень серьезны, но, к сожалению, сегодня проиграли и с нетерпением ждем второго матча. Это товарищеские матчи. Канада показала нам наши проблемы в обороне. Такие же, как в предыдущем матче против Бельгии. Теперь мы должны над этим поработать. У нас нет времени, но мы должны над этим поработать.

– Надеюсь, что вы восстановитесь в матче против Новой Зеландии. Вопрос об Андрее Лунине. Как вы оцениваете его физическое состояние накануне клубного чемпионата мира с Реалом?

– Он абсолютно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед этим поединком. Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к чемпионату мира.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю игру? Показывает ли сегодняшняя игра меньший уровень интенсивности в УПЛ? Это также влияет на результаты в еврокубках от наших клубов, и в таких матчах, как сегодня, против очень физических и быстрых команд.

– Да, я согласен. К сожалению, у нас такая УПЛ, но сегодня было много игроков, которые играют за границей. И я не думаю, что уровень этих игроков ниже. Мы действительно должны быть командой. Мы действительно должны концентрироваться на игре в обороне и атаке. Я думаю, первый тайм мы проиграли из-за досадных ошибок в обороне, индивидуальных ошибок и командных ошибок. Поэтому нужно анализировать.

Да, к сожалению, сейчас в стране идет война, и уровень чемпионата не такой высокий, как хотелось бы. Однако те игроки, которые приезжают в лагерь национальной сборной, на мой взгляд, имеют высокий уровень и им нужно показывать этот уровень.

– Вы также обращаете внимание, что, возможно, европейский сезон также повлиял на некоторых ваших игроков, особенно на таких, как Зинченко, который играет на полную силу в английской лиге, а затем на чемпионате Европы и других турнирах. Считаете ли вы, что это также повлияло на их игру, например, усталость или что-то другое?

– Конечно, мы устали, но, послушайте, я думаю, что Канада играет в тех же условиях. Многие игроки играют в Европе, но я думаю, что Канада сейчас очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они являются хозяевами чемпионата мира.

Мы старались. Я не могу сказать, что мы сегодня играли очень плохо. Мы сделали ошибки в обороне в нашей штрафной площадке, и это очень важно. Если вы делаете такие ошибки в штрафной площадке, это стоит очень дорого. И мы не забили ничего в первом тайме, у нас было две прекрасные возможности.

Но опять же, это товарищеские матчи. Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены. К сожалению, это мое мнение. Я не знаю, что думают игроки, но перед матчем мы сказали, что это очень серьезно. Сюда приехало много украинцев, много украинцев смотрят наш матч, и это очень важно, чтобы подарить эмоции людям в Украине.

– Какие изменения вы думаете сделать на следующий матч?

– Мы будем делать изменения. Будет много изменений. Все, кто приехал сюда, будут играть. Все получат практику. Поэтому на следующую игру посмотрим, кто сейчас получил какие повреждения.

Видеообзор матча Канада – Украина (4:2)