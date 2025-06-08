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Товарищеские матчи
08 июня 2025, 01:32 |
761
3

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой

7 июня сине-желтые уступили канадцам 2:4 на старте товарищеском турнире Canadian Shield

08 июня 2025, 01:32 |
761
3
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров назвал причину поражения своих подопечных:

«Почему так тяжело играли на поле? Ну, потому что мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3.

Но, я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады – очень высоко уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают», – сказал Ребров.

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Даниил Агарков Источник: ВЗбирна
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Комментарии 3
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vh
Головне,  що мільйон у рік капає, а пояснення знайдеться. З цими контрактами і компенсаціями сучасні тренери геть честь втратили 
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+3
Serhiikher
Та ему насрать на вас и вашу сборную. Деньги капают и спать он хотел. В следующий раз пошлёт все на конференции и поссыт на лица, никто и возражать не будет 
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+2
Пoлковник
Э́эээээээээээээээээээээээ не переживай, дружок королевская Андрюша за тебя двумя руками☝️☝️☝️☝️
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0
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