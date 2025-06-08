Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой

7 июня состоялся матч на товарищеском турнире между сборными Канады и Украины.

Поединок прошел на стадионе Бимо Филд в городе Торонто. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

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После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров назвал причину поражения своих подопечных:

«Почему так тяжело играли на поле? Ну, потому что мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3.

Но, я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады – очень высоко уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают», – сказал Ребров.