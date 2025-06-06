В субботу, 7 июня, сборная Украины стартует в товарищеском турнире «Canadian Shield». Первым соперником нашей команды станет Канада. Матч состоится в Торонто на стадионе «BMO Field», игра начнется в 22:30 по киевскому времени.

«Сине-желтые» ведут подготовку к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет осенью этого года. В марте украинцы боролись за выход в элиту Лиги наций с Бельгией, но уступили по итогам двухматчевого противостояния (3:1 и 0:3). Канада является соорганизатором ЧМ-2026: матчи будущего мундиаля будут принимать Торонто и Ванкувер.

Николай Михайленко, полузащитник сборной Украины:

«Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми. Но будем адаптироваться, у нас еще несколько дней. Главное – атмосфера в команде очень хорошая. Начнём готовиться к матчам, думаю, что все будет хорошо. Волновался ли, когда получил вызов в сборную? Да, но в каждом поединке, как только касаешься мяча, все волнение проходит. Естественно, это очень серьезный момент в моей карьере. Я даже не мог мечтать оказаться здесь, но это очень приятно. Что касается самого турнира, то очень бы хотелось победить в обоих матчах. Мы готовимся и настраиваемся, чтобы показать хорошую игру, несмотря на то, что соперники непростые».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.