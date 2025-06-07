Топовая европейская сборная может попрощаться с тренером
Лучано Спаллетти может окинуть пост коуча сборной Италии
Итальянский тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может покинуть пост коуча команды, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 66-летний специалист в ближайшее время встретится с президентом итальянской федерации футбола. Его должность главного тренера итальянской сборной перед чемпионатом мира 2026 года находится под серьезной угрозой.
Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года сменив у руля команды Роберто Манчини. Контракт Манчини истекает 31 июля 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией.
🚨🇮🇹 Luciano Spalletti will meet Italian Federation president Gravina on Tuesday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025
His job as Italy head coach, currently in serious danger ahead of World Cup 2026. pic.twitter.com/yybZfThKNu
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