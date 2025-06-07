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Италия
07 июня 2025, 19:28 | Обновлено 07 июня 2025, 19:29
421
0

Топовая европейская сборная может попрощаться с тренером

Лучано Спаллетти может окинуть пост коуча сборной Италии

07 июня 2025, 19:28 | Обновлено 07 июня 2025, 19:29
421
0
Топовая европейская сборная может попрощаться с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Итальянский тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может покинуть пост коуча команды, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 66-летний специалист в ближайшее время встретится с президентом итальянской федерации футбола. Его должность главного тренера итальянской сборной перед чемпионатом мира 2026 года находится под серьезной угрозой.

Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года сменив у руля команды Роберто Манчини. Контракт Манчини истекает 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Фабрицио Романо Роберто Манчини чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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