Топовая европейская сборная может попрощаться с тренером

Итальянский тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может покинуть пост коуча команды, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 66-летний специалист в ближайшее время встретится с президентом итальянской федерации футбола. Его должность главного тренера итальянской сборной перед чемпионатом мира 2026 года находится под серьезной угрозой.

Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года сменив у руля команды Роберто Манчини. Контракт Манчини истекает 31 июля 2026 года.

