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  4. «У меня нет слов». Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией
Чемпионат мира
07 июня 2025, 09:34 |
847
0

«У меня нет слов». Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией

Голкипер извинился перед фанатами

07 июня 2025, 09:34 |
847
0
«У меня нет слов». Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил провал итальянцев на старте квалификации к чемпионату мира 2026, где они разгромно уступили национальной команде Норвегии.

«У меня нет слов. Нужно улучшать игру – наши болельщики такого не заслуживают. Нам нужно разобраться в себе, справиться с этим вместе.

Мы должны найти силы, потому что мы Италия. Подобные матчи неприемлемы, каждый должен взять на себя ответственность. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Нам это необходимо», – сказал Доннарумма.

Ранее позорное поражение итальянцев на старте отбора к чемпионату мира объяснил Лучано Спаллетти

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Джанлуиджи Доннарумма ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Норвегии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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