«У меня нет слов». Доннарумма объяснил фиаско Италии в матче с Норвегией

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил провал итальянцев на старте квалификации к чемпионату мира 2026, где они разгромно уступили национальной команде Норвегии.

«У меня нет слов. Нужно улучшать игру – наши болельщики такого не заслуживают. Нам нужно разобраться в себе, справиться с этим вместе.

Мы должны найти силы, потому что мы Италия. Подобные матчи неприемлемы, каждый должен взять на себя ответственность. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Нам это необходимо», – сказал Доннарумма.

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