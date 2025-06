Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года

6 июня 2023 года «Тоттенхэм» назначил Ангелос Постекоглу главным тренером.

6 июня 2025 года австралиец был уволен с этой должности.

Ангелос Постекоглу стал первым тренером в АПЛ после Антонио Конте (2018), которого уволили после выигрыша крупного трофея.

2018 – Антонио Конте, после выигрыша Кубка Англии

2025 – Ангелос Постекоглу, после выигрыша Лиги Европы

Австралийский специалист снова выиграл трофей в первые два года работы с новым клубом. Трофей, который стал для «Тоттенхэма» первым за 17 лет.

