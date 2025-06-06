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  4. Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года
Англия
06 июня 2025, 23:57 |
113
0

Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года

После победы в Лиге Европы австралиец был уволен с должности

06 июня 2025, 23:57 |
113
0
Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

6 июня 2023 года «Тоттенхэм» назначил Ангелос Постекоглу главным тренером.

6 июня 2025 года австралиец был уволен с этой должности.

Ангелос Постекоглу стал первым тренером в АПЛ после Антонио Конте (2018), которого уволили после выигрыша крупного трофея.

2018 – Антонио Конте, после выигрыша Кубка Англии
2025 – Ангелос Постекоглу, после выигрыша Лиги Европы

Австралийский специалист снова выиграл трофей в первые два года работы с новым клубом. Трофей, который стал для «Тоттенхэма» первым за 17 лет.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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