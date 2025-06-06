Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года
После победы в Лиге Европы австралиец был уволен с должности
6 июня 2023 года «Тоттенхэм» назначил Ангелос Постекоглу главным тренером.
6 июня 2025 года австралиец был уволен с этой должности.
Ангелос Постекоглу стал первым тренером в АПЛ после Антонио Конте (2018), которого уволили после выигрыша крупного трофея.
2018 – Антонио Конте, после выигрыша Кубка Англии
2025 – Ангелос Постекоглу, после выигрыша Лиги Европы
Австралийский специалист снова выиграл трофей в первые два года работы с новым клубом. Трофей, который стал для «Тоттенхэма» первым за 17 лет.
🇦🇺 On this day, June 6 2023 Ange Postecoglou was appointed as Tottenham manager.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 6, 2025
❌ Exactly same day, two years later Spurs sack Ange.#THFC pic.twitter.com/Uft9pI4oEj
2018 - Ange Postecoglou is the first Premier League manager to win a major trophy and be sacked at the end of that season since Antonio Conte in 2017-18 with Chelsea. Mate. pic.twitter.com/h1na09AJZK— OptaJoe (@OptaJoe) June 6, 2025
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