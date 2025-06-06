ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала продлил контракт с клубом
Габриэл подписал новое долгосрочное соглашение
Лондонский «Арсенал» официально объявил о продлении контракта с бразильским центральным защитником Габриэлем Магальяесом.
Срок действия нового соглашения не сообщается, но отмечается, что оно является долгосрочным.
Габриэл Магальяес присоединился к «канонирам» летом 2020 года и за это время успел провести 210 матчей за клуб, забив 20 голов и отдав 5 ассистов. Вместе с клубом в 2023 году он выиграл Суперкубок Англии.
В сезоне 2024/25 Габриэл Магальяес провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Gabriel is here to stay 🇧🇷— Arsenal (@Arsenal) June 6, 2025
Our number 6 has committed his future to The Arsenal 👇
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