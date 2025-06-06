Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала продлил контракт с клубом
Англия
06 июня 2025, 11:17 |
445
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала продлил контракт с клубом

Габриэл подписал новое долгосрочное соглашение

06 июня 2025, 11:17 |
445
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала продлил контракт с клубом
ФК Арсенал. Габриэл Магальяес

Лондонский «Арсенал» официально объявил о продлении контракта с бразильским центральным защитником Габриэлем Магальяесом.

Срок действия нового соглашения не сообщается, но отмечается, что оно является долгосрочным.

Габриэл Магальяес присоединился к «канонирам» летом 2020 года и за это время успел провести 210 матчей за клуб, забив 20 голов и отдав 5 ассистов. Вместе с клубом в 2023 году он выиграл Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Габриэл Магальяес провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

По теме:
110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты
Гвардиола признал, какую команду хотел бы тренировать
ФОТО. Гарри Магуайр шумно отгулял мальчишник. Женился его брат
Габриэл Магальяес Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Еще 10 минут, и нас бы победили». Реакция фанов Испании на полуфинал ЛН
Футбол | 06 июня 2025, 11:34 0
«Еще 10 минут, и нас бы победили». Реакция фанов Испании на полуфинал ЛН
«Еще 10 минут, и нас бы победили». Реакция фанов Испании на полуфинал ЛН

В полуфинале Лиги наций Испания в безумном матче обыграла Францию

Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Футбол | 05 июня 2025, 17:05 13
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов

Роман Солодаренко рассказал об амбициях «Кудровки»

Халибертон вырвал победу. Индиана выходит вперед в серии с Оклахомой
Баскетбол | 06.06.2025, 06:30
Халибертон вырвал победу. Индиана выходит вперед в серии с Оклахомой
Халибертон вырвал победу. Индиана выходит вперед в серии с Оклахомой
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06.06.2025, 00:25
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05.06.2025, 23:59
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
05.06.2025, 00:07
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
04.06.2025, 21:21 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 4
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем