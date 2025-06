Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч

После матча 1/2 финала Лиги наций между сборными Испании и Франции сменился фаворит в борьбе за «Золотой мяч».

Вперед в рейтинге вышел испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, который в ранее упомянутой игре сделал дубль.

До этого фаворитом на престижную награду был фарнцузский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, но он сместился на 2-ю позицию рейтинга. В остальном без изменений: 3-й – Рафинья, 4-й – Джанлуиджи Доннарумма, 5-й – Мохамед Салах.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль стал первым игроком с 1913 года, который забил 6 голов за сборную до 18 лет.

🚨 The Transfer News Live Ballon d'Or rankings..



🔮 𝗣𝗥𝗘𝗗𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡: Who do you think will win it? pic.twitter.com/i3d9kmKaTJ