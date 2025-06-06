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06 июня 2025, 10:40 |
1741
0

Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч

Рейтинг возглавил Ламин Ямаль

06 июня 2025, 10:40 |
1741
0
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

После матча 1/2 финала Лиги наций между сборными Испании и Франции сменился фаворит в борьбе за «Золотой мяч».

Вперед в рейтинге вышел испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, который в ранее упомянутой игре сделал дубль.

До этого фаворитом на престижную награду был фарнцузский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, но он сместился на 2-ю позицию рейтинга. В остальном без изменений: 3-й – Рафинья, 4-й – Джанлуиджи Доннарумма, 5-й – Мохамед Салах.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль стал первым игроком с 1913 года, который забил 6 голов за сборную до 18 лет.

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Впервые с 1913 года. Впечатляющие цифры Ямаля
Золотой мяч рейтинг Барселона ПСЖ Ливерпуль Ламин Ямаль Усман Дембеле Рафинья Диас Джанлуиджи Доннарумма Мохамед Салах
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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