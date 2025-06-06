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  4. Впервые с 1913 года. Впечатляющие цифры Ямаля
Испания
06 июня 2025, 10:19 |
167
0

Впервые с 1913 года. Впечатляющие цифры Ямаля

Испанец забил 6 голов до 18 лет в составе сборной

06 июня 2025, 10:19 |
167
0
Впервые с 1913 года. Впечатляющие цифры Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отличился дублем в ворота сборной Франции.

Эти голы 17-летнего футболиста стали очень важными для команды – испанцы победили со счетом 5:4.

Ламин стал первым европейским футболистом с 1913 года, который забил 6 голов в составе сборной до 18 лет. В 1913 году в составе сборной Бельгии 7 голов до 18 лет забил Фернан Нисоту.

В составе сборной Ламин Ямаль провел 20 матчей, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций.

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Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник
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