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  4. Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций
Лига наций
06 июня 2025, 08:39 |
505
0

Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций

Французский форвард подытожил матч с испанцами

06 июня 2025, 08:39 |
505
0
Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал игру со сборной Испании в полуфинале Лиги наций, в котором французы уступили со счетом 5:4:

«У нас было несколько всплесков игры, которых не было уже очень давно. Но всего за десять минут первого тайма мы пропустили два гола – и то же самое произошло во второй половине».

«Мы не были последовательны на протяжении всех 90 минут, но мы улучшили свою игру. Когда ты не выигрываешь, всегда появляются негативные моменты. Но не все так плохо».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок матча Испания – Франция.

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Килиан Мбаппе Испания - Франция сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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