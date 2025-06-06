Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций
Французский форвард подытожил матч с испанцами
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал игру со сборной Испании в полуфинале Лиги наций, в котором французы уступили со счетом 5:4:
«У нас было несколько всплесков игры, которых не было уже очень давно. Но всего за десять минут первого тайма мы пропустили два гола – и то же самое произошло во второй половине».
«Мы не были последовательны на протяжении всех 90 минут, но мы улучшили свою игру. Когда ты не выигрываешь, всегда появляются негативные моменты. Но не все так плохо».
Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок матча Испания – Франция.
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