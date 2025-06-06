Лига наций06 июня 2025, 01:32 | Обновлено 06 июня 2025, 01:33
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Почти 10 баллов. Назван лучший игрок матча Испания – Франция
Ламин Ямаль оставил позади всех игроков
06 июня 2025, 01:32 | Обновлено 06 июня 2025, 01:33
495
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5 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, между сборными Испанией и Францией.
Испанцы одержали победу со счетом 5:4.
Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока финального матча. Им стал полузащитник испанцев - Ламин Ямаль.
17-летний полузащитник в матче отметился дублем WhoScored поставил Дуэ оценку – 9,9 баллов.
В сборной Франции лучшую оценку получил форвард Килиан Мбапе – 8,4 балла.
Худшую оценку в матче получил голкипер Франции Майк Майган. По версии издания WhoScored у него 5,4 балла за игру в полуфинале.
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