Почти 10 баллов. Назван лучший игрок матча Испания – Франция

5 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, между сборными Испанией и Францией.

Испанцы одержали победу со счетом 5:4.

Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока финального матча. Им стал полузащитник испанцев - Ламин Ямаль.

17-летний полузащитник в матче отметился дублем WhoScored поставил Дуэ оценку – 9,9 баллов.

В сборной Франции лучшую оценку получил форвард Килиан Мбапе – 8,4 балла.

Худшую оценку в матче получил голкипер Франции Майк Майган. По версии издания WhoScored у него 5,4 балла за игру в полуфинале.