Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги наций 2024/25
5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Победитель противостояния в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Проигравший коллектив в тот же день встретится с Германией в матче за третье место.
Лига наций 2024/25. 1/2 финала
Испания – Франция – 0:0 (матч продолжается)
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Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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