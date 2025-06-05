Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Победитель противостояния в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Проигравший коллектив в тот же день встретится с Германией в матче за третье место.

Лига наций 2024/25. 1/2 финала

Испания – Франция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция