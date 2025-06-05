Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига наций
05 июня 2025, 22:05 |
1075
0

Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги наций 2024/25

05 июня 2025, 22:05 |
1075
0
Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Проигравший коллектив в тот же день встретится с Германией в матче за третье место.

Лига наций 2024/25. 1/2 финала

Испания – Франция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Суперматч: Испания и Франция назвали составы на полуфинал Лиги наций
Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
Скала 1911 – Чернигов – 0:1. Видео гола и обзор матча
видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Испания - Франция Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира
Футбол | 05 июня 2025, 21:26 0
Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира

5 июня команда сыграла вничью с ОАЭ в предпоследнем туре отборочной группы в зоне Азии

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Бокс | 05 июня 2025, 08:33 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»

Легендарный боксер – об ударах по корпусу

Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Футбол | 04.06.2025, 21:55
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04.06.2025, 23:09
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 16
Футбол
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 59
Теннис
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
04.06.2025, 09:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
03.06.2025, 22:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем