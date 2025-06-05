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  4. ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 05:20 |
409
1

ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025

4 июня Лоис Буассон нанесла Мирре поражение в четвертьфинале мейджора в Париже

05 июня 2025, 05:20 |
409
1
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Twitter. Мирра Андреева

4 июня французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) сенсационно одолела «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2025.

Буассон победила со счетом 7:6 (8:6), 6:3, а в первой партии успела отыграть сетбол.

Во время матча 18-летняя россиянка в очередной раз раскрыла свою сущность. В одном из эпизодов Андреев в психах ударила мяч далеко на трибуну, испугав болбоя, а также послала своего тренера Кончиту Мартинес на три буквы.

Андреева не впервые грубит Кончите. На тысячнике в Риме она также нецензурна отреагировала на советы Мартинес.

Буассон в четверг поборется за финальный матч Открытого чемпионата Франции против второй сеяной Коко Гауфф.

ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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cаша зардунов
Це суть русскоi людини.
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