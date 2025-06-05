ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
4 июня Лоис Буассон нанесла Мирре поражение в четвертьфинале мейджора в Париже
4 июня французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) сенсационно одолела «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2025.
Буассон победила со счетом 7:6 (8:6), 6:3, а в первой партии успела отыграть сетбол.
Во время матча 18-летняя россиянка в очередной раз раскрыла свою сущность. В одном из эпизодов Андреев в психах ударила мяч далеко на трибуну, испугав болбоя, а также послала своего тренера Кончиту Мартинес на три буквы.
Андреева не впервые грубит Кончите. На тысячнике в Риме она также нецензурна отреагировала на советы Мартинес.
Буассон в четверг поборется за финальный матч Открытого чемпионата Франции против второй сеяной Коко Гауфф.
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Mirra Andreeva was HEATED after this error 😳👀— Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2025
Even the ball boy flinched 😅 pic.twitter.com/M6U9qsWhrH
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