4 июня французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) сенсационно одолела «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2025.

Буассон победила со счетом 7:6 (8:6), 6:3, а в первой партии успела отыграть сетбол.

Во время матча 18-летняя россиянка в очередной раз раскрыла свою сущность. В одном из эпизодов Андреев в психах ударила мяч далеко на трибуну, испугав болбоя, а также послала своего тренера Кончиту Мартинес на три буквы.

Андреева не впервые грубит Кончите. На тысячнике в Риме она также нецензурна отреагировала на советы Мартинес.

Буассон в четверг поборется за финальный матч Открытого чемпионата Франции против второй сеяной Коко Гауфф.

ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025

Mirra Andreeva was HEATED after this error 😳👀



Even the ball boy flinched 😅 pic.twitter.com/M6U9qsWhrH