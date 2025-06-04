Шок: теннисистка из 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025

361-я ракетка мира Лоис Буассон (Франция) вышла в полуфинал Ролан Гаррос 2025!

В четвертьфинале мейджора в Париже 22-летняя француженка в двух сетах наказала «нейтральную» шестую ракетку мира Мирру Андрееву.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 6:7 (6:8), 3:6

В первой партии Лоис отыграла два сетбола: один на подаче в 10-м гейме и один на тай-брейке.

Буассон провела первое очное противостояние против Андреевой.

Буассон на своем пути к полуфиналу Открытого чемпионата Франции, помимо Андреевой, также обыграла Элизе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакемо и Джессику Пегулу. У Лоис две победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Следующей оппоненткой Буассон будет вторая ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Мэдисон Киз.

Лоис стала первой француженкой в полуфинале Ролан Гаррос с 2011 года и девятой в Открытой Эре. Также она лишь шестая обладательница wild card, которой удалось добраться до этой стадии на Grand Slam, и первая на французском слэме.

В LIVE-рейтинге WTA Буассон уже находится в топ-70.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine