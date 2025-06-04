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  4. Шок: теннисистка из 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 16:55 | Обновлено 04 июня 2025, 17:15
2101
20

Шок: теннисистка из 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025

Лоис Буассон продолжает творить сенсации на грунтовом мейджоре в Париже!

04 июня 2025, 16:55 | Обновлено 04 июня 2025, 17:15
2101
20
Шок: теннисистка из 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

361-я ракетка мира Лоис Буассон (Франция) вышла в полуфинал Ролан Гаррос 2025!

В четвертьфинале мейджора в Париже 22-летняя француженка в двух сетах наказала «нейтральную» шестую ракетку мира Мирру Андрееву.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 6:7 (6:8), 3:6

В первой партии Лоис отыграла два сетбола: один на подаче в 10-м гейме и один на тай-брейке.

Буассон провела первое очное противостояние против Андреевой.

Буассон на своем пути к полуфиналу Открытого чемпионата Франции, помимо Андреевой, также обыграла Элизе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакемо и Джессику Пегулу. У Лоис две победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Следующей оппоненткой Буассон будет вторая ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Мэдисон Киз.

Лоис стала первой француженкой в полуфинале Ролан Гаррос с 2011 года и девятой в Открытой Эре. Также она лишь шестая обладательница wild card, которой удалось добраться до этой стадии на Grand Slam, и первая на французском слэме.

В LIVE-рейтинге WTA Буассон уже находится в топ-70.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лоис Буассон Мирра Андреева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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Vadym Shcherban
Феноменально! Топ новина. Зачистка боліт пройшла успішно! Одне сумне питання: чому отак інші "середняки" можуть, а наші все якось ніяк? 
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Шановній Fdail ,а ти написав після минулого матчу,що Боусон візьме РГ,а потім ,що це жарт.Як бачишь це вже зовсім не жарт!
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+7
Nostradamus
Русня!? Шо з є...ом?
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+6
SosokDayany
Чудово , калмицький мужик Андрєєв був посаджений на пляшку від французького вина .
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Цілком можливо шо так попало і зійшлося у просторі і часі що саме зараз в цієї Бон Буассон пішов злет, кураж і пік форми. Плюс рідні трибуни. Так буває що ноунейм раптом доходить до вирішальних стадій мейджорів та навіть протягом певного часу показує хорошу гру, але потім нерідко падає так же швидко як і злетів. Побачимо. 
Тепер можна впевнено казати що Буассон вже не 361 ракетка навіть близько. 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
Чудова новина! 
Ще б усі інші спортсмени перестали ручкатися і обніматися з терористами. Цього я ніколи не зрозумію!
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+3
Sashamar
"Раз - и клюнул таракана, вот и нету великана".
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+3
Vlad Holl
А де наші Марта і Даяна ? Чим вони гірше ? Чи дочекаємося ми їх високих досягнень ? 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Бітанга
Бачили як вона закручує м'ячі? Думаю Буассон легко Коко поберує на раз два!
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+1
Перший Серед Рівних
Покарала за що?
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Харьков
Ура! Ура! Ура! Какой кайф! Это потому что мы, Харьковчане, болели за тебя дочка Буассон! Наша энергия передалась тебе на парижский корт! Что ж ещё способно творить такие чудеса! Сегодня французский=харьковский характер!
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-5
kadaad .
Очередной терминатор типа бульбашки наресовался?
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-7
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