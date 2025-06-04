Шок: теннисистка из 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025
Лоис Буассон продолжает творить сенсации на грунтовом мейджоре в Париже!
361-я ракетка мира Лоис Буассон (Франция) вышла в полуфинал Ролан Гаррос 2025!
В четвертьфинале мейджора в Париже 22-летняя француженка в двух сетах наказала «нейтральную» шестую ракетку мира Мирру Андрееву.
Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 6:7 (6:8), 3:6
В первой партии Лоис отыграла два сетбола: один на подаче в 10-м гейме и один на тай-брейке.
Буассон провела первое очное противостояние против Андреевой.
Буассон на своем пути к полуфиналу Открытого чемпионата Франции, помимо Андреевой, также обыграла Элизе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакемо и Джессику Пегулу. У Лоис две победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.
Следующей оппоненткой Буассон будет вторая ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Мэдисон Киз.
Лоис стала первой француженкой в полуфинале Ролан Гаррос с 2011 года и девятой в Открытой Эре. Также она лишь шестая обладательница wild card, которой удалось добраться до этой стадии на Grand Slam, и первая на французском слэме.
В LIVE-рейтинге WTA Буассон уже находится в топ-70.
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