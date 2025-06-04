Мэдисон Киз и Коко Гауфф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025
Гауфф с камбеком переиграла чемпионку Australian Open в трех сетах
Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу и победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 8) за 2 часа и 13 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Мэдисон Кз (США) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6
Это была шестая встреча соперниц. Счет стал равным, 3:3.
Следующей соперницей Коко будет либо Мирра Андреева, либо Лоис Буассон.
Гауфф в пятый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире Grand Slam и в третий на Ролан Гаррос. Она поборется за третий финал слэма и второй в Париже.
Коко добыла 25-ю победу на французском мейджоре. 21-летняя Гауфф стала самой молодой теннисисткой с таким результатом со времен Мартины Хингис (1995–2000).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский теннисист остался доволен своей игрой в четвертьфинале
Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку