Мэдисон Киз и Коко Гауфф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу и победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 8) за 2 часа и 13 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Мэдисон Кз (США) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Это была шестая встреча соперниц. Счет стал равным, 3:3.

Следующей соперницей Коко будет либо Мирра Андреева, либо Лоис Буассон.

Гауфф в пятый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире Grand Slam и в третий на Ролан Гаррос. Она поборется за третий финал слэма и второй в Париже.

Коко добыла 25-ю победу на французском мейджоре. 21-летняя Гауфф стала самой молодой теннисисткой с таким результатом со времен Мартины Хингис (1995–2000).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine