Мирра Андреева – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня проходят матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части женской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 14:45 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Мирра Андреева (WTA 6) и Лоис Буассон (Франция, WTA 361).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Мэдисон Киз и Коко Гауфф.

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