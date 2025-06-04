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  4. Мирра Андреева – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 14:01 | Обновлено 04 июня 2025, 14:22
274
0

Мирра Андреева – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 14:01 | Обновлено 04 июня 2025, 14:22
274
0
Мирра Андреева – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

4 июня проходят матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части женской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 14:45 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Мирра Андреева (WTA 6) и Лоис Буассон (Франция, WTA 361).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Мэдисон Киз и Коко Гауфф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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