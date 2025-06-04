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  4. Мирра Андреева – Лоис Буассон. Неудержимая француженка. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 18:03 |
483
0

Мирра Андреева – Лоис Буассон. Неудержимая француженка. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 18:03 |
483
0
Мирра Андреева – Лоис Буассон. Неудержимая француженка. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

4 июня французская теннисистка Лоис Буассон, которая занимает 361-е место в рейтинге WTA, в четвертьфинале Ролан Гаррос одолела Мирру Андрееву – шестую ракетку мира.

Лоис одержала победу со счетом 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа и 10 минут.

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Буассон обыграла вторую теннисистку из топ-10 за один турнир. В четвертом круге Лоис выбила Джессику Пегулу (WTA 3).

Следующей соперницей француженки будет вторая сеяная Коко Гауфф.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

🏳️ Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон [WC] – 6:7 (6:8), 3:6

Видеообзор матча

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Лоис Буассон Мирра Андреева теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Поединок 1/4 финала состоится 4 июня и начнется ориентировочно в 21:15 по Киеву

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