Мирра Андреева – Лоис Буассон. Неудержимая француженка. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
4 июня французская теннисистка Лоис Буассон, которая занимает 361-е место в рейтинге WTA, в четвертьфинале Ролан Гаррос одолела Мирру Андрееву – шестую ракетку мира.
Лоис одержала победу со счетом 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа и 10 минут.
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Буассон обыграла вторую теннисистку из топ-10 за один турнир. В четвертом круге Лоис выбила Джессику Пегулу (WTA 3).
Следующей соперницей француженки будет вторая сеяная Коко Гауфф.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
🏳️ Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон [WC] – 6:7 (6:8), 3:6
Видеообзор матча
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