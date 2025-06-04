ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего за 35 миллионов евро
Лиам Делап покинул «Ипсвич»
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании английского центрального нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение 6 следующих сезонов.
Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро – клаусула, которая была прописана в его контракте с «трактористами».
В сезоне 2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется украинским центральным защитником Ильей Забарным.
Liam Delap, welcome to our house. 🏡 pic.twitter.com/EO3GIT0mlv— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025
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