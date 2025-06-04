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Англия
04 июня 2025, 23:17 | Обновлено 04 июня 2025, 23:18
313
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего за 35 миллионов евро

Лиам Делап покинул «Ипсвич»

04 июня 2025, 23:17 | Обновлено 04 июня 2025, 23:18
313
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего за 35 миллионов евро
ФК Челси. Лиам Делап

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании английского центрального нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение 6 следующих сезонов.

Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро – клаусула, которая была прописана в его контракте с «трактористами».

В сезоне 2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется украинским центральным защитником Ильей Забарным.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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