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  4. Четыре года и большая зарплата. Аль-Хиляль сделал предложение игроку Интера
Саудовская Аравия
04 июня 2025, 17:46 | Обновлено 04 июня 2025, 17:53
772
2

Четыре года и большая зарплата. Аль-Хиляль сделал предложение игроку Интера

Николо Барелла в секунду отказал иностранному клубу

04 июня 2025, 17:46 | Обновлено 04 июня 2025, 17:53
772
2
Четыре года и большая зарплата. Аль-Хиляль сделал предложение игроку Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль», попытался переманить 28-летнего полузащитника «Интера» Николо Бареллу.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Аль-Хиляль» предложил футболисту контракт до 2029 года и довольно высокую зарплату.

На предложение иностранного клуба Барелла отреагировал негативно, поскольку футболист стремится остаться в клубе. В результате полузащитник отказал клубу «Аль-Хиляль».

Интересно, что договор футболиста со «змеями» рассчитан до лета 2029 года.

Николо за свою карьеру отыграл 287 матчей за «Интер», в которых было забито 25 мячей и оформлено 59 ассистов.

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Николо Барелла Интер Милан Аль-Хиляль чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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GroundUnder
молодцы, арабы
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Mark4854590
Ранувато йому в Аравію їхати. А от у 2029 вже можна і за грошима вирушити)
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0
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