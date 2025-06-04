Четыре года и большая зарплата. Аль-Хиляль сделал предложение игроку Интера
Николо Барелла в секунду отказал иностранному клубу
Клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль», попытался переманить 28-летнего полузащитника «Интера» Николо Бареллу.
По информации инсайдера Николо Скиры, «Аль-Хиляль» предложил футболисту контракт до 2029 года и довольно высокую зарплату.
На предложение иностранного клуба Барелла отреагировал негативно, поскольку футболист стремится остаться в клубе. В результате полузащитник отказал клубу «Аль-Хиляль».
Интересно, что договор футболиста со «змеями» рассчитан до лета 2029 года.
Николо за свою карьеру отыграл 287 матчей за «Интер», в которых было забито 25 мячей и оформлено 59 ассистов.
#AlHilal have approached Nicolò #Barella. Offered to the midfielder a contract until 2029 with a huge salary, but Barella wants to stay at #Inter and has turned down the bid. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку
Мадридский клуб намерен продать украинца