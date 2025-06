Четыре года и большая зарплата. Аль-Хиляль сделал предложение игроку Интера

Клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль», попытался переманить 28-летнего полузащитника «Интера» Николо Бареллу.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Аль-Хиляль» предложил футболисту контракт до 2029 года и довольно высокую зарплату.

На предложение иностранного клуба Барелла отреагировал негативно, поскольку футболист стремится остаться в клубе. В результате полузащитник отказал клубу «Аль-Хиляль».

Интересно, что договор футболиста со «змеями» рассчитан до лета 2029 года.

Николо за свою карьеру отыграл 287 матчей за «Интер», в которых было забито 25 мячей и оформлено 59 ассистов.

