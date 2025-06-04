ОФИЦИАЛЬНО. Усилили центр. Интер купил перспективного опорника из Хорватии

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Игрок «Динамо» Загреб Петар Сучич перешел в итальянский клуб
Миланский «Интер» официально представил нового футболиста клуба Петара Сучича, который присоединился к коллективу из «Динамо» Загреб.
Трансфер футболиста было принято еще зимой текущего года, однако полноценно Петар перешел только летом. Обошелся Сучич итальянскому клубу в 14 миллионов евро плюс 2.5 миллиона бонусов. Также в соглашении присутствует пункт о проценте от продажи игрока.
За «Динамо» Загреб полузащитник отыграл 75 поединков, в которых оформил шесть ассистов и забил девять мячей. Именно с «Динамо» Петар в сезоне 2023/24 выиграл три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Un nuovo Interista in famiglia 🇭🇷🖤💙#ForzaInter #WelcomePetar— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 4, 2025
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