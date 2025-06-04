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Италия
04 июня 2025, 17:22 | Обновлено 04 июня 2025, 17:24
730
2

ОФИЦИАЛЬНО. Усилили центр. Интер купил перспективного опорника из Хорватии

Игрок «Динамо» Загреб Петар Сучич перешел в итальянский клуб

04 июня 2025, 17:22 | Обновлено 04 июня 2025, 17:24
730
2
ОФИЦИАЛЬНО. Усилили центр. Интер купил перспективного опорника из Хорватии
ФК Интер. Петар Сучич

Миланский «Интер» официально представил нового футболиста клуба Петара Сучича, который присоединился к коллективу из «Динамо» Загреб.

Трансфер футболиста было принято еще зимой текущего года, однако полноценно Петар перешел только летом. Обошелся Сучич итальянскому клубу в 14 миллионов евро плюс 2.5 миллиона бонусов. Также в соглашении присутствует пункт о проценте от продажи игрока.

За «Динамо» Загреб полузащитник отыграл 75 поединков, в которых оформил шесть ассистов и забил девять мячей. Именно с «Динамо» Петар в сезоне 2023/24 выиграл три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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Интер Милан Петар Сучич чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Динамо Загреб чемпионат Хорватии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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Artem_Ponomar
ну гравець перспективний, з хорватами у Інтера завжди складалося
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0
GroundUnder
1994 Милан 4-0 Барселона
2012 Испания 4-0 Италия
2025 ПСЖ 5-0 Интер
какой-нибудь 2043 год: Италия в финале Лиги Нации бьет Францию со счётом 5-0???
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