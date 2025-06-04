Индзаги едет тренировать в Саудовскую Аравию, и это повод для радости

Признание: я люблю Индзаги. Я часто и обильно критиковал (и буду критиковать!) состав «Интера» в течение сезона, поэтому мне регулярно писали, что я просто не люблю команду, ее футболистов, тренера и весь итальянский футбол. Что ж, в этом тексте попробую закрыть хотя бы один из этих вопросов. Индзаги – безумно крутой. Мое субъективное мнение: он лучший тренер Европы последних лет. Есть Гвардиола, у которого «Сити» в прошлых сезонах играл несколько по инерции. Есть Клопп, который не выигрывал крупных трофеев уже в течение нескольких лет. Есть Энрике, у которого есть «зачетные» полгода... и все. Есть Флик, но с топ-составом атаки и Педри. Есть Алонсо и его чудо в Леверкузене, но без больших побед в Европе. Есть Артета без кубков. Я могу продолжать довольно долго, если честно. Каждый из названных – среди лучших в мире, очень талантливый и профи. Но Индзаги – лучший. Это субъективно, конечно, но я искренне в это верю.

И он покидает европейский футбол, чтобы тренировать в Саудовской Аравии. Моя первая реакция – разочарование. Не специалистом, а ситуацией. Не хочется, чтобы Европа теряла столь сильного тренера. Не хотелось. Я переобулся. Переезд Индзаги – это хорошо. Я рад и за него, и за весь европейский футбол. Есть ненулевой шанс, что после прочтения этого материала вы будете относиться к смене места работы тренером не менее позитивно.

Индзаги дал Интеру и Италии максимум

Сначала объясню, почему я так хвалю тренера. Ключевая мысль фрагмента: он «прошел» итальянский футбол. Выиграл все в Италии хотя бы однажды – это раз. Сделал «Интер» безальтернативно лучшей командой страны в Европе – два. Поставил лучший по соотношению эффективности и качества футбол во всей Италии – три. И я ой как не думаю, что хоть кто-то возьмется спорить с приведенными тезисами. «Интер» не выиграл с ним все возможные трофеи, но был близок каждый раз. Ближе, чем кто-либо другой. За последние 3 года только 1 итальянский клуб играл в финале ЛЧ, причем дважды. За 4 сезона с Индзаги «Интер» – единственный в Италии, кто каждый год финишировал в топ-3. «Наполи» и «Милан» выигрывали титулы, но после этого проводили сезоны, в которых плелись чуть выше экватора таблицы. «Интер» – единственный, кто держал уровень. По ожидаемым очкам команда Индзаги стала чемпионом 3 раза, единственная проигранная гонка – «Наполи» Спалетти. В 2 xPTS.

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Все названное – это весомые достижения Индзаги как тренера. Но не главные, потому что есть еще одно: тренер открыл новую страницу в европейском футболе. Помните, в 3-м сезоне сериала «Тед Лассо» (спойлер!) «Ричмонд» начинает играть в тотальный футбол, где любой защитник может оказаться на позиции нападающего и наоборот? Конечно, это гиперболизированное изображение идеи, но «Интер» Индзаги – самое близкое по смыслу ее воплощению в европейском футболе. Крайние защитники в тройке центральных подключаются к атакам так, что входят в чужую штрафную площадку. В ответном матче с «Барселоной» первый гол пришел после того, как один вингбэк (человек, который закрывает всю бровку) отобрал мяч в центре и отдал другому – также в центр. А спас всех забитым позже Ачерби – последний защитник, задача которого – страховать. Во время розыгрыша от ворот в линию защиты опускался в некоторых поединках Барелла – центральный хав. Опускался на фланг обороны!

Почти любой футболист мог оказаться где угодно. И это не «все стягивайтесь в вот эту зону» – это решение тренера. Барелла сам никогда бы не придумал быть правым защитником во время билд-апа. Никто бы не придумал такую роль для него. Кроме Индзаги. То же самое с использованием латералей, которые у Конте – электрички, а у Индзаги – главные плеймейкеры (Димарко) и бомбардиры (Дюмфрис). И это я уже не говорю о вратаре, который против «Баварии» стоит с мячом – а затем выдает ключевой для голевой атаки прицельный длинный пас вперед. Это все Индзаги. И Симоне создал такой механизм с не самым лучшим составом. Если раньше еще могли быть сомнения, то после финала ЛЧ (0:5, вдруг забыли) – точно нет. Это не состав под решающие поединки главного клубного турнира Европы. Все еще самый сильный в Италии, но по самым высоким меркам – слабый, неконкурентоспособный. «Интер» дважды вышел в финал ЛЧ сенсационно и вопреки, а не благодаря. Индзаги имел минимум опций.

Например, в этом сезоне – 12. Это основной состав и Фраттези. Остальные – балласт, несопоставимые с основой по качеству. Даже Биссек, который не то чтобы плохо заменял отсутствующего Павара, но сыграл рукой в одном из первых и в одном из последних туров Серии А, оба раза – после 90-й минуты. В обоих случаях «Интер» потерял очки – и их не хватило для чемпионства. Если не играет Мартинес, то играет Арнаутович, промах которого по мячу (не по воротам, именно по мячу!) в поединке с «Лацио» (2:2) оставил команду без титула. Если нет Тюрама, то играет Тареми, который… тоже нападающий? Я не уверен, потому что у него только 1 гол в Серии А в 26 матчах. А еще есть Де Врей, Дармиан, Аугусто, Аслани, 2 поляка в центре, Корреа... Я не думаю, что хотя бы один из них играл бы сейчас даже за «Ювентус» и «Милан». Это неплохие футболисты, но значительно слабее основных и точно не готовые играть в финале ЛЧ. Индзаги работал с малым составом, по меркам финальных раундов ЛЧ – со слабым. И работал очень успешно.

Лучше уже некуда с этим набором игроков, а иметь значительно лучший в Италии невозможно. Да и этот уже совсем старый – нужен перезапуск. Максимум на следующие год-два – держаться на таком же уровне. А Индзаги уже уперся головой в потолок. Есть небезосновательные подозрения, что он может даже больше с лучшим составом. Он дал «Интеру» максимум. Не свой – тот максимум, который клуб был готов принять.

Индзаги получит сильный состав и признание в СА

Признание – сразу, потому что в Саудовской Аравии ему предлагают сумасшедшие 25 миллионов евро зарплаты. «Интер» не дал бы и 10. Конечно, в Азии готовы платить много всем, но 25 миллионов тренеру – это много даже для них. И, хочу акцентировать внимание, саудовцы зовут к себе не попсового Энрике, который выиграл второй требл, а именно Индзаги, который никогда не побеждал в ЛЧ. Ок, предложение появилось еще до финала, но и перед решающим матчем Энрике был выше в футбольной иерархии, потому что имел за спиной несколько успешных сезонов в «Барселоне». Однако «Аль-Хиляль» захотел именно Индзаги. Тренера, который завалил двух топов – каталонского и мюнхенского – в плей-офф ЛЧ вопреки прогнозам. Того, с кем команда прыгнула выше головы. Стало быть, лучшего. Индзаги сразу получит деньги. Почти сразу – еще и топ-состав. Может, не по мировым меркам, но по местным – точно. Боно, Канселу, Кулибали, Милинкович-Савич, Малком, Митрович – все уже здесь. И будут еще трансферы.

Аль-Хиляль уже сейчас – один из лучших в стране. В прошлом сезоне почти год прошел без поражений вообще. Сейчас финишировал среди лидеров. Это уже самый дорогой состав Саудовской Аравии, хотя хватает ветеранов. Кстати, европейские футболисты, я уверен, иногда смотрят футбол – не 1 и даже не 2 пойдут к Индзаги в Саудовскую Аравию, если тот позовет. Да, уровень лиги низкий по сравнению с топовыми европейскими, но тренер – точно мастеровитый, а зарплаты – точно большие. Поэтому состав станет еще сильнее – особенно после сезона без крупных трофеев. Что касается трофеев: «Аль-Хиляль» в очередной раз не смог выиграть местную ЛЧ. Победил другой клуб из Саудовской Аравии. Цель не достигнута. Индзаги уже имеет признание боссов команды, почти сразу после старта своей работы получит признание коллектива, а после вероятной победы в азиатской ЛЧ (по сути, клубы из СА – единственные претенденты, потому что имеют лучшие составы) – признание целого континента.

Конечно, финал европейской ЛЧ – это большее достижение, чем победа в азиатской. Но за первое не дают трофей и не вписывают в историю, а вот за второе – да. Если кому-то для признания крутости Индзаги не хватает титулов… Что ж, они будут.

Индзаги останется под прожекторами

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Уехал из Европы и исчез – частый случай. Но Индзаги это не грозит. Только в декабре прошлого года, в середине сезона, ФИФА утвердила Саудовскую Аравию как страну, которая примет ЧМ в 2034 году. До этого все и так все понимали, но были призрачные шансы на то, что что-то пойдет по-другому. А теперь все точки над «і» расставлены. План для Саудовской Аравии на следующие 9 лет – стать футбольной страной. Если до этого каждое летнее трансферное окно сюда ехало 2-3 европейских звезды, то теперь будет отправляться 5-6, как вариант – все больше с каждым годом. Деньги уже лились рекой, но теперь шейхи запустят целый водопад... До перехода Роналду никто не интересовался этой лигой. После его приезда – пишут о ней каждую неделю. Даже если не хочешь знать, что там происходит, все равно не можешь укрыться от безумного количества новостей. А если приедет кто-то еще? Вот уже и топ-тренер прибыл. Дальше – больше.

Мир будет следить за событиями в Саудовской Аравии. Если не с нового сезона, то через год-два – точно. А в какой-то момент, возможно, станет нормальным смотреть матчи местной лиги. Потому что скорость увеличится, а талантливые тренеры принесут интересные тактические идеи. Саудовское первенство будет становиться более привлекательным с каждым годом, вплоть до 2034-го. Если сейчас Роналду говорит, что она сильнее Лиги 1, а люди неиронично спорят об этом, то представьте, насколько большой шаг вперед сможет сделать эта лига за следующие несколько сезонов. Будем сравнивать уже не с Лигой 1 – с Ла Лигой, затем – с Серией А и Бундеслигой. Тогда Индзаги окажется под прожекторами. Матчи его команды, главной в стране, будут смотреть не меньше, чем поединки «Интера» в Серии А. Со временем. И все будут видеть, какие крутые решения принимает Симоне. Кстати, с классным составом он сможет реализовать больше идей, чем мог в «Интере». Индзаги будет поражать.

Индзаги вернется

Но Саудовская Аравия не станет столицей мирового футбола даже через 10 лет. И дело не в традициях или истории – а в других командах континента. В местной ЛЧ конкурентоспособны только клубы из Японии и ОАЭ. И те вынуждены прыгать выше головы, когда против них играют экс-звезды европейского футбола в составе саудовских коллективов. Еще год-два – и гегемония команд СА в Азии утвердится. Действующий победитель ЛЧ уже оттуда. Чтобы сделать финал турнира более статусным, там недавно изменили правила: представителей Дальнего Востока и других не будут разводить вплоть до финала. Раньше команды из СА могли встретиться максимум в полуфинале (потому что второе место в решающем поединке – для Дальнего Востока), теперь – даже в финале. В Азии все всё понимают. В какой-то момент команды СА не будут иметь конкурентов на континенте. А если так, то о какой конкуренции с Европой может идти речь? Это как Лига 1 по сравнению с АПЛ. Ценность формирует именно конкуренция.

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Поэтому Индзаги уйдет. Он выиграет все в Саудовской Аравии. Реализует все свои идеи. То есть сделает то, что не мог физически в «Интере». И поймет: надо идти дальше. Деньги заработаны, дальше – борьба за место в истории. А она возможна только в Европе. И тогда Индзаги вернется. Но уже не в качестве тренера, который проиграл чемпионство Конте, а как тренер-победитель. Как тот, кто прошел азиатский футбол. Как тот, кто готов сделать шаг вперед – к самой вершине. Тогда на горизонте будет маячить не перспектива продления контракта с «Интером», а предложения «Баварии», «ПСЖ», «Реала», «Барселоны», как вариант – кого-то из Италии, если местная лига вырастет настолько, что там появится кто-то, способный стабильно побеждать в Европе. Индзаги будут ждать. Индзаги будет тренером-звездой. Индзаги дадут долгосрочный контракт, а не 2-летний, как сейчас предлагал «Интер». Индзаги позволят выбирать под себя игроков, да что там – даже покупать, а не брать свободных агентов, как это было в большинстве случаев в Милане. Все будет совсем по-другому...

Может не получиться

Как и у любого. Личные проблемы, провалы трансферной политики клуба, какой-то конфуз, из-за которого футболисты перестанут ехать в СА, собственная неготовность работать с лучшими игроками на континенте – это все есть, это все риски, и их хватает. Индзаги может провалиться – и вернуться в Европу, где ему придется подобрать условный «Лацио» и доказывать всем с самого начала, насколько он искусный тренер. Может не получиться. Но… больше шансов, что все получится. Потому что СА собирает все больше звезд. Потому что Индзаги действительно прогрессирует и талантлив. Потому что клубы других стран не могут конкурировать с саудовскими. Потому что «Аль-Хиляль» – самый богатый в мире. Мы же всегда говорим о вероятностях, и здесь они на стороне Индзаги. В таком случае он может победоносно пройти этот этап карьеры и вернуться в Европу с единственной целью – войти в историю. Когда мы говорим о мастерстве Индзаги, то мы должны оперировать именно такими категориями – с претензиями на место среди лучших.

Индзаги 49 лет. Вряд ли он будет тренировать в Саудовской Аравии до ЧМ-2034, но даже если так – вернется в Европу в 58. Анчелотти уже сейчас на 7 лет старше – и только что, год назад, выиграл ЛЧ, сейчас будет тренером сборной Бразилии. Поэтому Индзаги точно сможет тренировать в Европе, будет иметь 2-3 проекта, а скорее даже 3-4, потому что вернется значительно раньше. Он ничего не потеряет в СА. Но заработает. Окрепнет духом. Реализует больше крутых замыслов. Получит опыт работы с лучшим составом. Повысит свой статус. В конце концов, хорошо проведет время. Если сейчас ни один клуб-претендент на победу в ЛЧ не хочет видеть Симоне своим тренером, то этот вариант продолжения карьеры – действительно лучший для него. Я буду скучать по нему. Уверен, что без Индзаги европейский футбол станет хуже, он потеряет что-то важное. Но я рад, что наконец-то исключительные способности и талант итальянца признают и он получит возможность развиваться и дальше.

Я не сомневаюсь, что Симоне вернется, поэтому не говорю «прощай» – чуть ли не со слезами, но с улыбкой говорю «до свидания». И призываю вас воспринимать отъезд тренера в СА так же – с грустью, но сдержанной радостью за итальянца и искренней надеждой на его громкое возвращение. Своей работой он абсолютно точно заслужил пожелания всего наилучшего и доверие.