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  4. Легенда Лондона. Сон Хын Мин покинет Тоттенхэм. Известно, куда может уйти
Англия
03 июня 2025, 22:29 |
1077
2

Легенда Лондона. Сон Хын Мин покинет Тоттенхэм. Известно, куда может уйти

Гранды Саудовской Аравии настроены подписать южнокорейского вингера

03 июня 2025, 22:29 |
1077
2
Легенда Лондона. Сон Хын Мин покинет Тоттенхэм. Известно, куда может уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

32-летний южнокорейский вингер Сон Хын Мин может покинуть лондонский Тоттенхэм летом 2025 года.

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, на игрока нацелены гранды чемпионата Саудовской Аравии, которые готовы предложить за Сона солидные деньги.

Источник отмечает, что руководство шпор будет рассматривать варианты с продажей своего лидера, поскольку средства, полученные с трансфера, пойдут на перестройку команды для улучшения результатов.

Сон выступает за Тоттенхэм с 2015 года. За 10 лет он выиграл всего один трофей – Лигу Европы 2024/25.

Контракт Сона с лондонцами рассчитан до лета 2026. Трансферная стоимость игрока расценивается в 20 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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Сон Хын Мин трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Трофей нарешті взяли, тож ветерана можна і продати. Мабуть в сам Сонг не проти трохи грошенят підзаробити, хоча і у Тоттенгемі його не ображали
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Gargantua81
провальный сезон Сона, который во многом и определил провал Тотнема
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