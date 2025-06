Легенда Лондона. Сон Хын Мин покинет Тоттенхэм. Известно, куда может уйти

32-летний южнокорейский вингер Сон Хын Мин может покинуть лондонский Тоттенхэм летом 2025 года.

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, на игрока нацелены гранды чемпионата Саудовской Аравии, которые готовы предложить за Сона солидные деньги.

Источник отмечает, что руководство шпор будет рассматривать варианты с продажей своего лидера, поскольку средства, полученные с трансфера, пойдут на перестройку команды для улучшения результатов.

Сон выступает за Тоттенхэм с 2015 года. За 10 лет он выиграл всего один трофей – Лигу Европы 2024/25.

Контракт Сона с лондонцами рассчитан до лета 2026. Трансферная стоимость игрока расценивается в 20 миллионов евро по версии Transfermarkt.

🚨🚨🥇| #Tottenham captain Son Heung-min could leave this summer as the club seek to generate transfer funds and reshape their squad ahead of a return to the Champions League next season.@SamWallaceTel pic.twitter.com/T8pirjlD1j