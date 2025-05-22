СОН ХЫН МИН: Давайте скажем, что я легенда. За 17 лет никто этого не сделал

32-летний южнокорейский форвард лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин поделился эмоциями после выигранного трофея Лиги Европы 2024/25:

«Давайте скажем, что я – легенда. Почему бы и нет? Только сегодня! За 17 лет никто этого не сделал. Сегодня тот самый день – возможно, я могу сказать, что я легенда. Давайте наслаждаться этим, давайте праздновать. Это потрясающее чувство, это то, о чем я всегда мечтал. Сегодня настал день, когда мечта сбылась. Я самый счастливый человек в мире.

Если посмотреть на весь сезон, то всегда были ситуации, когда тебе приходилось нелегко, но мы, игроки, всегда держались вместе. Молодые игроки всегда выходили вперед. Я всегда старался давать им хорошие советы, говорить позитивно. Мне очень повезло, что со мной рядом такая замечательная группа игроков.

Я чувствовал давление. Я так сильно этого хотел. Последние семь дней я мечтал об этой игре каждый день. Наконец-то это случилось, и теперь я могу спать спокойно!»

21 мая шпоры переиграли Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в финале второго по силе еврокубка. Для Тоттенхэма этот трофей стал первым с 2008 года, а для Сона – первым в карьере.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)