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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
21 мая 2025, 23:58 | Обновлено 22 мая 2025, 00:38
1447
17

Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы

«Шпоры» в финале обыграли «Манчестер Юнайтед»

21 мая 2025, 23:58 | Обновлено 22 мая 2025, 00:38
1447
17
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бильбао (Испания) состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды провели неудачный сезон в Английской Премьер-лиге, разместившись в нижней части турнирной таблицы. Но на международной арене ситуация для «дьяволов» и «шпор» сложилась по-иному: они смогли добраться до решающего противостояния. Причем манкунианцы до финала не потерпели ни одного поражения в нынешнем турнире. В заканчивающемся сезоне соперники провели четвертую дуэль, а ранее «Тоттенхэм» трижды обыграл манчестерскую команду (дважды в чемпионате и один раз в Кубке английской лиги).

В первом тайме на поле шла равная игра. Футболисты обеих команд подолгу разыгрывали мяч, подготавливая свои атаки. При этом футболисты заметно дорожили футбольным снарядом и пытались действовать осторожно. Агрессивный прессинг лондонцев периодически вносил сумятицу при владении номинальных гостей, но ошибками соперников «шпоры» не смогли воспользоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine

В составе «Манчестер Юнайтед» активностью выделялся ивуариец Диалло. Именно он мог открыть счет, когда с острого угла пробил мимо дальней штанги. У «шпор» близким к успеху был Ришарлисон, удар которого из пределов штрафной заблокировал Фернандеш.

И все же, перед перерывом мяч оказался в воротах. После навеса Сарра Джонсон не сумел пробить, но мяч от Шоу срикошетил в нужном для лондонцев направлении и оказался в сетке. Гол записали на Джонсона, который, возможно, кончиком бутсы подправил футбольный снаряд в ворота.

Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент атак «Манчестер Юнайтед». Поначалу «дьяволы» не могли подобраться к штрафной соперников, но со временем их давление привело к созданию опасных моментов у ворот. Заметно усилили атакующую игру манкунианцев вышедшие на замену Зиркзэ и Гарначо.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шпоры» после перерыва атаковали крайне редко, сконцентрировавшись на обороне. Чудом счет не стал равным после удара головой Хейлунна: свою команду выручил ван де Вен, сумевший с линии ворот выбить мяч. А после удара Гарначо свою реакцию продемонстрировал Викарио. В компенсированное время перевести игру в овертайм мог Шоу, но снова надежно сыграл голкипер «Тоттенхэма».

Лондонская команда удержала минимальное преимущество и стала победителем Лиги Европы. Таким образом, «шпоры» выиграли первый трофей с 2008 года. А предыдущая победа «Тоттенхэма» в евротурнире была зафиксирована еще в 1984-м, когда лондонцы выиграли Кубок УЕФА.

Лига Европы. Финал.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Гол: Джонсон (42)

Предупреждения: ван де Вен (49), Ришарлисон (58), Биссума (68) – Диалло (35), Зиркзэ (84), Магуайр (88), Линделеф (90+1, на скамейке запасных)

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спэнс, 90), Сарр (Грэй, 90), Биссума, Бентанкур, Джонсон (Данзо, 79), Соланке, Ришарлисон (Сон Хин Мин, 67)

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи (Далот, 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Хейлунн (Зиркзэ, 71), Маунт (Гарначо, 71)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

ТОТТЕНХЭМ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Samuel
Вітаю шпор)))заслужили як і Кейн
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+8
Harun Bakircioğlu
Португальский Юморим хоть бы на финал поменял свою дебильную схему, не работающую против английских команд. Так что давай до свидания - провал по всем фронтам. Не знаю, зачем его оставлять на следующий сезон - ноль тренерской мысли.
Тоттенхэм молодцы, Леви своего добился.
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+3
PUMA
Кейн взял первый трофей и ТТХ, символично 
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+3
Bualur
Фінал є фінал. За весь матч футболу було 10-15 хвилин. Як нейтральний глядач оціню це "видовище" на 1 бал з 10.
 p.s. Найдорожчі гравці у фіналі за всю історію ЛЕ.
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+2
Fuz1982z
молодці нарешті взяли кубок
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+2
PUMA
Постекоглу слова на ветер не бросает. Сказал что во втором сезоне берет трофей и взял . Молодец, и это с ТТХ
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+2
Макс Максов
Магія Гаррі Кейна!)
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0
PUMA
Оба клуба слили АПЛ, и  пошли ва-банк . У Пастикоглу карты сыграли, а Аморим всё 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Ттх обірвав серію, показав приклад. Час вже і гірникам йти за другим євротрофеєм. Зачекались. Символічно, що фінал ЛЄ26 у 🏆Стамбулі, а історія любить повторюватись двічі! 😊
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-1
Saltovka
Но лучший матч всеравно был с участием МЮ. Это игра с Лионом. Попрошу этот факт занести в протокол этого турнира!
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-1
NATS
Не зря эти 2 команды пробивают дно ЧА. Финал получился соответствующий. Победила команда, которая за всю игру 3 раза ударила в сторону ворот и из них 1 раз в створ. При владении 27% игрового времени.  
Матч ужасный, качество игры: бей-беги. Короче дно.
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-4
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adidas77
17 команда АПЛ грає в Лізі Чемпіонів  
2 команда УПЛ в кваліфікації Ліги Конференцій... 
 Щось з цим світом не те!   
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-5
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