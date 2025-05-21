Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы

В Бильбао (Испания) состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды провели неудачный сезон в Английской Премьер-лиге, разместившись в нижней части турнирной таблицы. Но на международной арене ситуация для «дьяволов» и «шпор» сложилась по-иному: они смогли добраться до решающего противостояния. Причем манкунианцы до финала не потерпели ни одного поражения в нынешнем турнире. В заканчивающемся сезоне соперники провели четвертую дуэль, а ранее «Тоттенхэм» трижды обыграл манчестерскую команду (дважды в чемпионате и один раз в Кубке английской лиги).

В первом тайме на поле шла равная игра. Футболисты обеих команд подолгу разыгрывали мяч, подготавливая свои атаки. При этом футболисты заметно дорожили футбольным снарядом и пытались действовать осторожно. Агрессивный прессинг лондонцев периодически вносил сумятицу при владении номинальных гостей, но ошибками соперников «шпоры» не смогли воспользоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine

В составе «Манчестер Юнайтед» активностью выделялся ивуариец Диалло. Именно он мог открыть счет, когда с острого угла пробил мимо дальней штанги. У «шпор» близким к успеху был Ришарлисон, удар которого из пределов штрафной заблокировал Фернандеш.

И все же, перед перерывом мяч оказался в воротах. После навеса Сарра Джонсон не сумел пробить, но мяч от Шоу срикошетил в нужном для лондонцев направлении и оказался в сетке. Гол записали на Джонсона, который, возможно, кончиком бутсы подправил футбольный снаряд в ворота.

Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент атак «Манчестер Юнайтед». Поначалу «дьяволы» не могли подобраться к штрафной соперников, но со временем их давление привело к созданию опасных моментов у ворот. Заметно усилили атакующую игру манкунианцев вышедшие на замену Зиркзэ и Гарначо.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шпоры» после перерыва атаковали крайне редко, сконцентрировавшись на обороне. Чудом счет не стал равным после удара головой Хейлунна: свою команду выручил ван де Вен, сумевший с линии ворот выбить мяч. А после удара Гарначо свою реакцию продемонстрировал Викарио. В компенсированное время перевести игру в овертайм мог Шоу, но снова надежно сыграл голкипер «Тоттенхэма».

Лондонская команда удержала минимальное преимущество и стала победителем Лиги Европы. Таким образом, «шпоры» выиграли первый трофей с 2008 года. А предыдущая победа «Тоттенхэма» в евротурнире была зафиксирована еще в 1984-м, когда лондонцы выиграли Кубок УЕФА.

Tottenham are Europa League winners 🤍#UELfinal pic.twitter.com/twwpGwvrIr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2025

Лига Европы. Финал.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Гол: Джонсон (42)

Предупреждения: ван де Вен (49), Ришарлисон (58), Биссума (68) – Диалло (35), Зиркзэ (84), Магуайр (88), Линделеф (90+1, на скамейке запасных)

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спэнс, 90), Сарр (Грэй, 90), Биссума, Бентанкур, Джонсон (Данзо, 79), Соланке, Ришарлисон (Сон Хин Мин, 67)

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи (Далот, 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Хейлунн (Зиркзэ, 71), Маунт (Гарначо, 71)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

ТОТТЕНХЭМ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА