Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финального поединка Лиги Европы
В среду, 21 мая, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Обе команды крайне неудачно выступили в Английской-Премьер-лиге нынешнего сезона. Перед последним туром национального первенства они находятся на соседних местах внизу турнирной таблицы, опережая только зону вылета. Победа в Лиге Европы необходима и «дьяволам», и «шпорам» для завершения сезона на мажорной ноте. Отметим, что манкунианцы не могли обыграть «Тоттенхэм» в шести предыдущих очных противостояниях, в том числе трижды проиграв лондонцам в этом сезоне. С другой стороны, «шпоры» не забивали голов в предыдущих четырех финалах, в которых они принимали участие.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
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