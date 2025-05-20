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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 мая 2025, 16:47 | Обновлено 20 мая 2025, 16:48
78
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Лиги Европы

20 мая 2025, 16:47 | Обновлено 20 мая 2025, 16:48
78
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 21 мая, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды крайне неудачно выступили в Английской-Премьер-лиге нынешнего сезона. Перед последним туром национального первенства они находятся на соседних местах внизу турнирной таблицы, опережая только зону вылета. Победа в Лиге Европы необходима и «дьяволам», и «шпорам» для завершения сезона на мажорной ноте. Отметим, что манкунианцы не могли обыграть «Тоттенхэм» в шести предыдущих очных противостояниях, в том числе трижды проиграв лондонцам в этом сезоне. С другой стороны, «шпоры» не забивали голов в предыдущих четырех финалах, в которых они принимали участие.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
21 мая 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Тотал меньше 2.5 1.87 Сделать ставку

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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