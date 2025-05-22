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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 мая 2025, 00:37 | Обновлено 22 мая 2025, 00:38
1513
3

Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25

22 мая 2025, 00:37 | Обновлено 22 мая 2025, 00:38
1513
3
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работал Феликс Цвайер из Германии.

Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.

Тоттенхэм – как победитель финального матча – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Бреннан Джонсон, 42

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин

📊 Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Бреннан Джонсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Samuel
Вітаю шпор))заслужили так само як і Кейн))молодці
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+1
avk2307
Ну все. Тепер і Тотенхем наздогнав шахтарів по трофеям
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+1
Fuz1982z
ура ура нарешті мій тотенгем виграв серце билось піздец спати небуду всю ніч ура 
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+1
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