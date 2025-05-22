Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25
21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».
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Главным арбитром поединка работал Феликс Цвайер из Германии.
Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.
Тоттенхэм – как победитель финального матча – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)
Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0
Гол: Бреннан Джонсон, 42
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин
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