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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
21 мая 2025, 01:33 | Обновлено 21 мая 2025, 01:34
19
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы

Решающий поединок второго по силе еврокубка состоится 21 мая и начнется в 22:00 по Киеву

21 мая 2025, 01:33 | Обновлено 21 мая 2025, 01:34
19
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

21 мая, в финале Лиги Европы между собой сыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

За тур до окончания АПЛ, «шпоры» занимают катастрофическое 17-е место, вылет клубу не грозит, но турнир провален. Фанаты привыкли, что клуб пытается бороться за Лигу чемпионов, но здесь и намека не было. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, но уступили по сумме двух матчей Ливерпулю.

С определенного момента стало понятно, что Лига Европы единственная возможность спасти сезон, здесь на Этапе лиги, клуб стал четвертым, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала. В плей-офф, с трудом удалось пройти АЗ Алкмар – 0:1 в гостях и 3:1 дома, тяжело было и против Айнтрахта – 1:1 дома и победа на выезде 1:0. Сенсационный Буде/Глимт Тоттенхэм обыграл дважды – 3:1 дома и 2:0 на выезде.

Предстоящий финал пропустят следующие футболисты: Бергвалль, Дрегушин, Форстер, Кински, Кулусевски, Меддисон, Регилон, Скарлетт, Вернер.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» провели очередной неубедительный сезон, МЮ не тот клуб, который вправе выбрать один турнир, он должен бороться везде. В чемпионате подопечные Аморима только на 16-й строчке, в последнем туре они уступили Челси 0:1, чем продолжили серию без побед в АПЛ до восьми встреч.

Как не крути, а ставка сделана на Лигу Европы, где на Этапе лиги клуб начал с трех ничьих, а потом одержал пять побед кряду, что позволило занять третью строчку. В плей-офф не было легких соперников, сначала прошли Реал Сосьедад – 1:1 в гостях и 4:1 дома. Сумасшедшей была битва против Лиона – 2:2 на выезде, а дома выиграли 5:4 в овертайме, причем уступали 2:4 к 114-й минуте. Неожиданно легко удалось пройти Атлетик Бильбао, победа в гостях 3:0, а потом еще и дома – 4:1. Не смогут помочь команде в этой битве Де Лигт, Мартинес и Оби.

Личные встречи

Соперники пересекались трижды в этом сезоне, в АПЛ Тоттенхэм выиграл в гостях – 1:0, а потом на своем поле – 3:0, еще один матч состоялся в Кубке английской лиги, здесь тоже выиграли «шпоры» - 4:3. Манчестер не может обыграть соперника уже шесть матчей подряд.

Прогноз

Две английские команды сразятся за трофей в Испании, явного фаворита в этой паре нет, а мотивация будет сумасшедшей.

Для обоих клубов на кону стоит все – трофей, путевка в Лигу чемпионов, а также спасение сезона, а проигравший останется ни с чем. Я считаю перспективной ставку на обмен голами за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
21 мая 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Обе забьют 1.74 Сделать ставку

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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