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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
22 мая 2025, 04:16 | Обновлено 22 мая 2025, 04:17
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ПОСТЕКОГЛУ: «Результаты в АПЛ были ни на что не годными и неприемлемыми»

Главный тренер Тоттенхэма провел пресс-конференцию после выигранного трофея Лиги Европы

22 мая 2025, 04:16 | Обновлено 22 мая 2025, 04:17
180
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Результаты в АПЛ были ни на что не годными и неприемлемыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу прокомментировал победу Тоттенхэма в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (1:0):

«В январе я принял решение, что это тот трофей, за который мы будем бороться. Это противоречило мнению других людей в клубе, но я чувствовал, что мы можем выиграть этот трофей. Я чувствовал, что конечная цель – выиграть что-то – была важнее, и это был единственный способ, которым мы собирались это сделать.

Он [мой отец] все еще со мной. Его голос постоянно звучит в моей голове, и, когда я становлюсь старше, я смотрю в зеркало и иногда вижу его лицо, и это пугает. Моя дорогая мама сейчас в Греции с моей сестрой и племянниками. Я уверен, что они на седьмом небе от счастья. У меня есть друзья и семья и в Австралии, и в Греции, и они поддерживают меня на протяжении всего моего пути.

Что я точно знаю, так это то, что я вернусь в свой гостиничный номер, соберу свою семью и друзей и буду готовиться к параду в пятницу.

Трудно передать словами эмоции. Я очень горжусь игроками. Один австралийский премьер-министр как-то сказал о неожиданной победе – это победа для истинно верующих. Это невероятная группа игроков, которые никогда не сомневались ни во мне, ни в том, что мы делаем.

Я всегда чувствовал, что футбол в плей-офф отличается от футбола в чемпионате. Когда вы оказываетесь в такой ситуации, все сводится к хорошей организации, вере, хорошему плану на игру и к моментам; к тому, можете ли вы свести к минимуму количество моментов соперника, надежно защищаясь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Я все еще пытаюсь осознать все это. Я знаю, что это значит для этого футбольного клуба. К сожалению, чем дольше продолжается серия без выигранных трофеев, тем сложнее иногда разорвать этот круг. Я чувствовал, как все в клубе нервничают, потому что они уже бывали в такой ситуации. Пока не сбросишь с плечи этот груз, никогда не поймешь, каково это.

Мои слова о том, что я всегда что-то выигрываю во втором сезоне? Люди неправильно это истолковали. Я не хвастался. Это было мое заявление, и я в него поверил. Я знаю, что наши результаты в чемпионате были ужасными, ни на что не годными и неприемлемыми.

Если мы бы заняли третье место [в Премьер-лиге], это не изменило бы этот футбольный клуб. Единственное, что могло изменить этот клуб, – это то, что мы бы что-то выиграли. И когда я это говорил, я так и думал. Я не боялся заявить об этом.

Если я не справился с задачей, я был счастлив смириться с этим, но таковы были мои амбиции. Я хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но я сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло.

Люди критикуют клуб, и мне кажется, что иногда мы защищались не так решительно, как следовало бы».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Ангелос Постекоглу пресс-конференция Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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