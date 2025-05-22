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  4. Магия Постекоглу. Австралиец выиграл трофей теперь уже с Тоттенхэмом
Лига Европы
22 мая 2025, 03:25 |
64
0

Магия Постекоглу. Австралиец выиграл трофей теперь уже с Тоттенхэмом

В финале Лиги Европы шпоры были сильнее Манчестер Юнайтеда

22 мая 2025, 03:25 |
64
0
Магия Постекоглу. Австралиец выиграл трофей теперь уже с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Тоттенхэм в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы (1963, 1972, 1984, 2025).

Победа в Лиге Европы стала первой для Тоттенхэма за последние 17 лет.

Анге Постекоглу стал первым австралийским тренером, который выиграл еврокубок. Также австралиец продолжил свою серию, выигрывая трофей в первые свои два года работы с новым клубом.

Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26, находясь при том на 17-м месте в АПЛ.

Манчестер Юнайтед сравнялся с Ливерпулем по количеству проигранных финалов еврокубков в 21 веке (по 4).

Манчестер Юнайтед пропустил первым в 31-й раз в сезоне во всех турнирах. Это является худшим показателем среди всех команд АПЛ.

  • 31 – Манчестер Юнайтед
  • 30 – Лестер Сити
  • 27 – Саутгемптон
  • 27 – Тоттенхэм Хотспур
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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы Ангелос Постекоглу статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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