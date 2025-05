Магия Постекоглу. Австралиец выиграл трофей теперь уже с Тоттенхэмом

В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Тоттенхэм в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы (1963, 1972, 1984, 2025).

Победа в Лиге Европы стала первой для Тоттенхэма за последние 17 лет.

Анге Постекоглу стал первым австралийским тренером, который выиграл еврокубок. Также австралиец продолжил свою серию, выигрывая трофей в первые свои два года работы с новым клубом.

Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26, находясь при том на 17-м месте в АПЛ.

Манчестер Юнайтед сравнялся с Ливерпулем по количеству проигранных финалов еврокубков в 21 веке (по 4).

Манчестер Юнайтед пропустил первым в 31-й раз в сезоне во всех турнирах. Это является худшим показателем среди всех команд АПЛ.

TOTTENHAM WIN THE EUROPA LEAGUE!!!! 🏆



Ange Postecoglou is the first ever Australian manager to win a major European trophy.



He told you. He ALWAYS wins something in his second season. 😉 pic.twitter.com/CoKmzUIP1H