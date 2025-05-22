Магия Постекоглу. Австралиец выиграл трофей теперь уже с Тоттенхэмом
В финале Лиги Европы шпоры были сильнее Манчестер Юнайтеда
В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
Тоттенхэм в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы (1963, 1972, 1984, 2025).
Победа в Лиге Европы стала первой для Тоттенхэма за последние 17 лет.
Анге Постекоглу стал первым австралийским тренером, который выиграл еврокубок. Также австралиец продолжил свою серию, выигрывая трофей в первые свои два года работы с новым клубом.
Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26, находясь при том на 17-м месте в АПЛ.
Манчестер Юнайтед сравнялся с Ливерпулем по количеству проигранных финалов еврокубков в 21 веке (по 4).
Манчестер Юнайтед пропустил первым в 31-й раз в сезоне во всех турнирах. Это является худшим показателем среди всех команд АПЛ.
- 31 – Манчестер Юнайтед
- 30 – Лестер Сити
- 27 – Саутгемптон
- 27 – Тоттенхэм Хотспур
TOTTENHAM WIN THE EUROPA LEAGUE!!!! 🏆— Squawka (@Squawka) May 21, 2025
Ange Postecoglou is the first ever Australian manager to win a major European trophy.
He told you. He ALWAYS wins something in his second season. 😉 pic.twitter.com/CoKmzUIP1H
31 - This is the 31st time that Manchester United have conceded the opening goal in a game this season; the most by any Premier League team across all competitions. Silenced. #UELfinal pic.twitter.com/MeBwJUwmnA— OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2025
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