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Лига Европы
22 мая 2025, 00:47 | Обновлено 22 мая 2025, 01:00
381
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Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз

Ранее были победы в Кубке кубков 1963 и в Кубке УЕФА 1972 и 1984

22 мая 2025, 00:47 | Обновлено 22 мая 2025, 01:00
381
2
Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский клуб Тоттенхэм стал победителем Лиги Европы 2024/25.

В финальном матче, который состоялся 21 мая, команда Ангелоса Постекоглу обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет валлийский вингер Бреннан Джонсон.

Эта победа принесла Шпорам первый трофей с 2008 года – тогда под руководством Хуанде Рамоса клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале Челси (2:1).

Для Тоттенхэма это четвертый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды триумфировала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

Еще в двух финалах шпоры уступили: в Кубке УЕФА 1973/74 против Фейенорда и в Лиге чемпионов 2018/19 против Ливерпуля.

Все трофеи Тоттенхэма

Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА (3):

  • 1971–72, 1983–84, 2024–25

Кубок обладателей кубков УЕФА (1):

  • 1962–63

Чемпионат Англии (2):

  • 1950–51, 1960–61

Кубок Англии (8):

  • 1900–01, 1920–21, 1960–61, 1961–62, 1966–67, 1980–81, 1981–82, 1990–91

Кубок английской лиги (4):

  • 1970–71, 1972–73, 1998–99, 2007–08

Суперкубок Англии (7):

  • 1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991

Видеообзор финала Лиги Европы: Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0

ФОТО. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы 2024/25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Falko
Міф про "прокляття Тоттенгема" сильно перебільшений.
Дай Бог більшості "непроклятих" стільки трофеїв.
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0
Saltovka
пора уже и на ЛЧ замахнуцца
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