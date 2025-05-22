Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз

Лондонский клуб Тоттенхэм стал победителем Лиги Европы 2024/25.

В финальном матче, который состоялся 21 мая, команда Ангелоса Постекоглу обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет валлийский вингер Бреннан Джонсон.

Эта победа принесла Шпорам первый трофей с 2008 года – тогда под руководством Хуанде Рамоса клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале Челси (2:1).

Для Тоттенхэма это четвертый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды триумфировала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

Еще в двух финалах шпоры уступили: в Кубке УЕФА 1973/74 против Фейенорда и в Лиге чемпионов 2018/19 против Ливерпуля.

Все трофеи Тоттенхэма

Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА (3):

1971–72, 1983–84, 2024–25

Кубок обладателей кубков УЕФА (1):

1962–63

Чемпионат Англии (2):

1950–51, 1960–61

Кубок Англии (8):

1900–01, 1920–21, 1960–61, 1961–62, 1966–67, 1980–81, 1981–82, 1990–91

Кубок английской лиги (4):

1970–71, 1972–73, 1998–99, 2007–08

Суперкубок Англии (7):

1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991

Видеообзор финала Лиги Европы: Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0

ФОТО. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы 2024/25