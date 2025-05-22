Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз
Ранее были победы в Кубке кубков 1963 и в Кубке УЕФА 1972 и 1984
Лондонский клуб Тоттенхэм стал победителем Лиги Европы 2024/25.
В финальном матче, который состоялся 21 мая, команда Ангелоса Постекоглу обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет валлийский вингер Бреннан Джонсон.
Эта победа принесла Шпорам первый трофей с 2008 года – тогда под руководством Хуанде Рамоса клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале Челси (2:1).
Для Тоттенхэма это четвертый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды триумфировала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.
Еще в двух финалах шпоры уступили: в Кубке УЕФА 1973/74 против Фейенорда и в Лиге чемпионов 2018/19 против Ливерпуля.
Все трофеи Тоттенхэма
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА (3):
- 1971–72, 1983–84, 2024–25
Кубок обладателей кубков УЕФА (1):
- 1962–63
Чемпионат Англии (2):
- 1950–51, 1960–61
Кубок Англии (8):
- 1900–01, 1920–21, 1960–61, 1961–62, 1966–67, 1980–81, 1981–82, 1990–91
Кубок английской лиги (4):
- 1970–71, 1972–73, 1998–99, 2007–08
Суперкубок Англии (7):
- 1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991
Видеообзор финала Лиги Европы: Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0
ФОТО. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы 2024/25
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