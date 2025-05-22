Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».

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Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.

Тоттенхэм – как победитель финального матча ЛЕ – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Манчестер Юнайтед провалил сезон в АПЛ и остался без еврокубков в сезоне 2025/26.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Бреннан Джонсон, 42

Известно 24 из 36 участников основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал (Англия)

Наполи, Интер, Аталанта (Италия)

Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)

Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)

ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)

ПСВ, Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия)

Галатасарай (Турция)

Славия Прага (Чехия)

Олимпиакос (Греция)

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