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Лига Европы
22 мая 2025, 00:10 | Обновлено 22 мая 2025, 00:35
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0

Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков

В финале Лиги Европы Шпоры обыграли Красных дьяволов со счетом 1:0

22 мая 2025, 00:10 | Обновлено 22 мая 2025, 00:35
553
0
Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.

Тоттенхэм – как победитель финального матча ЛЕ – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Манчестер Юнайтед провалил сезон в АПЛ и остался без еврокубков в сезоне 2025/26.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Бреннан Джонсон, 42

Известно 24 из 36 участников основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

  • Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал (Англия)
  • Наполи, Интер, Аталанта (Италия)
  • Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)
  • Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)
  • ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)
  • ПСВ, Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг (Португалия)
  • Галатасарай (Турция)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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