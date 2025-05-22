Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков
В финале Лиги Европы Шпоры обыграли Красных дьяволов со счетом 1:0
21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».
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Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.
Тоттенхэм – как победитель финального матча ЛЕ – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.
Манчестер Юнайтед провалил сезон в АПЛ и остался без еврокубков в сезоне 2025/26.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)
Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0
Гол: Бреннан Джонсон, 42
Известно 24 из 36 участников основного раунда Лиги чемпионов 2025/26
- Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал (Англия)
- Наполи, Интер, Аталанта (Италия)
- Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)
- Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)
- ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)
- ПСВ, Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия)
- Галатасарай (Турция)
- Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция)
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