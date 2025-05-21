Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25
21 мая в 22:00 в испанском Бильбао проходит финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определяют победителя на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка работает Феликс Цвайер из Германии.
Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин
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