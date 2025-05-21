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Лига Европы
21 мая 2025, 23:12 | Обновлено 21 мая 2025, 23:14
412
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25

21 мая 2025, 23:12 | Обновлено 21 мая 2025, 23:14
412
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао проходит финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определяют победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работает Феликс Цвайер из Германии.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Бреннан Джонсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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