Известна сумма солидной зарплаты Индзаги в саудовской команде Аль-Хиляль

3 июня 49-летний итальянский специалист Симоне Индзаги официально покинул миланский Интер.

Ожидается, что в ближайшее время он будет назначен на пост главного тренера саудовской команды Аль-Хиляль.

Итальянские инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира сообщают, что Индзаги будет зарабатывать в Аль-Хиляле 25 миллионов евро в год. Также в соглашении будут прописаны премии.

Контракт с ФК Аль-Хиляль Симоне заключит до лета 2027 года. Уже в среду Индзаги вылетит в Саудовскую Аравию, а на следующей неделе команда отправится на клубный чемпионат мира.

