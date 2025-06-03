ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги

Клуб Серии A Интер на официальном сайте объявил об уходе наставника Симоне Индзаги, который работал с командой с 2021 года.

Сообщается, что стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

Интер вместе с Индзаги становился чемпионом Италии, выиграл два Кубка Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне миланцы в конце уступили чемпионский титул Серии A Наполи и проиграли 0:5 ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

По информации Фабрицио Романо, Николо Скиры и других авторитетных источников, Индзаги согласовал контракт на 2 года с саудовским клубом Аль-Хиляль – наставник будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.

Что касается Интера, то клуб рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби и Сеска Фабрегаса в качестве фаворитов на пост тренера.