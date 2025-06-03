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Италия
03 июня 2025, 19:25 | Обновлено 03 июня 2025, 19:39
1355
5

ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги

Миланский клуб будет искать нового наставника

03 июня 2025, 19:25 | Обновлено 03 июня 2025, 19:39
1355
5
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Клуб Серии A Интер на официальном сайте объявил об уходе наставника Симоне Индзаги, который работал с командой с 2021 года.

Сообщается, что стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

Интер вместе с Индзаги становился чемпионом Италии, выиграл два Кубка Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне миланцы в конце уступили чемпионский титул Серии A Наполи и проиграли 0:5 ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

По информации Фабрицио Романо, Николо Скиры и других авторитетных источников, Индзаги согласовал контракт на 2 года с саудовским клубом Аль-Хиляль – наставник будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.

Что касается Интера, то клуб рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби и Сеска Фабрегаса в качестве фаворитов на пост тренера.

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Симоне Индзаги Интер Милан Серия A отставка чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Интер Милан
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Комментарии 5
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apepa
Стриптиз хоть на прощание станцевал??
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0
SHN
Сеска точно не будет он уже очередных испанцев в Комо набирает.
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0
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Harun Bakircioğlu
В Аль-Хиляль.. минус топ-тренер походу. Видимо по нему сильно ударил финальный разгром, что решил, а е8ись оно конем, наигрался. Зато денег заработает и для правнуков.
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0
Saar
Інтер програв саме по тренерському фактору. Маючи такий склад і програти аж 0-5  - це чисто тренерська поразка!
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-1
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