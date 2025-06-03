Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси провел переговоры с Миланом по одному из лидеров клуба
Англия
03 июня 2025, 13:56 |
729
2

Челси провел переговоры с Миланом по одному из лидеров клуба

Майк Меньян получил предложение перебраться в АПЛ

03 июня 2025, 13:56 |
729
2
Челси провел переговоры с Миланом по одному из лидеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Лондонский «Челси» рассматривает вариант подписания 29-летнего вратаря «Милана» Майка Меньяна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб обратился к «дьяволам» с предложением трансфера голкипера.

Действующий договор Меньяна с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года, однако вратарь пока не планирует подписать новое соглашение с клубом.

Меньян присоединился к «дьяволам» перед началом сезона 2021/22. На счету Майка 163 поединка за «Милан», из которых в 59-ти матчах голкипер сохранил ворота сухими.

По теме:
Карпаты могут выкупить еще одного бразильца
Присматривается к АПЛ. Любимец Деку не планирует переходить в Барселону
Опередили МЮ. Аль-Хиляль может подписать игрока сборной Бразилии
Челси Майк Меньян Милан Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Футбол | 02 июня 2025, 19:36 58
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро

Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Футбол | 03 июня 2025, 13:31 0
Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир

Наставник «Полесья» поделился мнением о трансферной политике своего бывшего клуба

Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2025, 20:21
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.06.2025, 09:12
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Футбол | 03.06.2025, 14:10
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У Челсі наче непогані голкіпери. А Меньян не з когорти найнадійніших
Ответить
0
ZloyDeda
Нехай забирають! Таких метеликів понапускав, що відсотків 30 програшів Мілану у цьому сезоні, це "завдяки" Меньяну
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
02.06.2025, 04:44 1
Бокс
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
01.06.2025, 11:13 11
Киберспорт
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21
Футбол
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 4
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем