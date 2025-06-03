Челси провел переговоры с Миланом по одному из лидеров клуба

Лондонский «Челси» рассматривает вариант подписания 29-летнего вратаря «Милана» Майка Меньяна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб обратился к «дьяволам» с предложением трансфера голкипера.

Действующий договор Меньяна с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года, однако вратарь пока не планирует подписать новое соглашение с клубом.

Меньян присоединился к «дьяволам» перед началом сезона 2021/22. На счету Майка 163 поединка за «Милан», из которых в 59-ти матчах голкипер сохранил ворота сухими.