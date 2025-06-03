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  4. Челси придется заплатить, чтобы Манчестер Юнайтед забрал у них футболиста
Англия
03 июня 2025, 13:17 |
380
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Челси придется заплатить, чтобы Манчестер Юнайтед забрал у них футболиста

Джейдон Санчо не нужен ни лондонскому клубу, ни «красным дьяволам»

03 июня 2025, 13:17 |
380
0
Челси придется заплатить, чтобы Манчестер Юнайтед забрал у них футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский «Челси» принял решение отказаться от вингера Джейдона Санчо, который играл в аренде, и вернуть его в «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб лондонского клуба недоволен игрой 25-летнего вингера в нынешнем сезоне и не намерен оформлять полноценный трансфер. Стоит отметить, что по условиям арендного соглашения «синие» обязаны оставить игрока у себя за 20 млн евро, но есть один вариант.

Если «Челси» вернет англичанина в состав «красных дьяволов», то заплатит штраф в размере 5 млн евро. В итоге, команде из Лондона в любом случает придется отдать деньги за игрока, который им не нужен – «синие» решили не тратить слишком много и сэкономить 15 млн евро.

Самое интересное в этой ситуации, что и «Манчестер Юнайтед» не хочет видеть Санчо в своем расположении и ищет клубы, которые могли бы забрать когда-то очень перспективного и талантливого вингера.

В сезоне 2024/25 Джейдон провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 28 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Челси Джейдон Санчо Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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