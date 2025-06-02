Пирамидс стал четвертым египетским клубом-победителем Лиги чемпионов Африки
Вторым на турнире стал тренер, работавший в донецком «Шахтере»
В финальном противостоянии Лиги чемпионов Африки египетский «Пирамидс» обыграл южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» по сумме двух матчей (2:1, 1:1).
Для «Пирамидс» этот титул стал первым в истории.
Самым титулованным клубом турнира остаётся другой египетский клуб – «Аль-Ахли», который выигрывал Лигу чемпионов 12 раз.
Египетские клубы – победители Лиги чемпионов Африки:
- 12 – «Аль-Ахли»
- 5 – «Замалек»
- 1 – «Исмаили»
- 1 – «Пирамидс»
Интересным фактом является то, что главным тренером «Мамелоди Сандаунз» является португальский специалист Мигел Кардозу, который работал в донецком «Шахтёре» в период с 2013 по 2017 год.
«Мамелоди Сандаунз» в третий раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, и все трижды – против различных египетских клубов. Выиграть титул южноафриканцам удалось лишь один раз – в 2016 году.
Финалы «Мамелоди Сандаунз» в Лиге чемпионов:
- 2025: «Пирамидс» (Египет) – «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – 2:1, 1:1
- 2016: «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – «Замалек» (Египет) – 3:0, 0:1
- 2001: «Аль-Ахли» (Египет) —– «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – 3:0, 1:1
AMONG THE GREATS!— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 1, 2025
First-time #TotalEnergiesCAFCL champions. History makers. Their name now shines in gold. 𝐏𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝𝐬 𝐅𝐂! 🏆 pic.twitter.com/oMBxIC9V4t
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