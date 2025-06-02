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02 июня 2025, 14:34 |
81
0

Пирамидс стал четвертым египетским клубом-победителем Лиги чемпионов Африки

Вторым на турнире стал тренер, работавший в донецком «Шахтере»

02 июня 2025, 14:34 |
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Пирамидс стал четвертым египетским клубом-победителем Лиги чемпионов Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном противостоянии Лиги чемпионов Африки египетский «Пирамидс» обыграл южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» по сумме двух матчей (2:1, 1:1).

Для «Пирамидс» этот титул стал первым в истории.

Самым титулованным клубом турнира остаётся другой египетский клуб – «Аль-Ахли», который выигрывал Лигу чемпионов 12 раз.

Египетские клубы – победители Лиги чемпионов Африки:

  • 12 – «Аль-Ахли»
  • 5 – «Замалек»
  • 1 – «Исмаили»
  • 1 – «Пирамидс»

Интересным фактом является то, что главным тренером «Мамелоди Сандаунз» является португальский специалист Мигел Кардозу, который работал в донецком «Шахтёре» в период с 2013 по 2017 год.

«Мамелоди Сандаунз» в третий раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, и все трижды – против различных египетских клубов. Выиграть титул южноафриканцам удалось лишь один раз – в 2016 году.

Финалы «Мамелоди Сандаунз» в Лиге чемпионов:

  • 2025: «Пирамидс» (Египет) – «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – 2:1, 1:1
  • 2016: «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – «Замалек» (Египет) – 3:0, 0:1
  • 2001: «Аль-Ахли» (Египет) —– «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) – 3:0, 1:1
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Лига чемпионов Африки статистика Мамелоди Сандаунз
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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