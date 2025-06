Пирамидс стал четвертым египетским клубом-победителем Лиги чемпионов Африки

В финальном противостоянии Лиги чемпионов Африки египетский «Пирамидс» обыграл южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» по сумме двух матчей (2:1, 1:1).

Для «Пирамидс» этот титул стал первым в истории.

Самым титулованным клубом турнира остаётся другой египетский клуб – «Аль-Ахли», который выигрывал Лигу чемпионов 12 раз.

Египетские клубы – победители Лиги чемпионов Африки:

Интересным фактом является то, что главным тренером «Мамелоди Сандаунз» является португальский специалист Мигел Кардозу, который работал в донецком «Шахтёре» в период с 2013 по 2017 год.

«Мамелоди Сандаунз» в третий раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, и все трижды – против различных египетских клубов. Выиграть титул южноафриканцам удалось лишь один раз – в 2016 году.

Финалы «Мамелоди Сандаунз» в Лиге чемпионов:

