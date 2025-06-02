Сантос – Ботафого – 0:1. «Рука Бога» и красная Неймара. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Бразилии
1 июня состоялся матч 11-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Ботафого.
Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась 1:0 в пользу гостей.
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Звездный бразильский форвард хозяев Неймар вышел на поле в старте и заработал две желтые карточки, после чего был удален с поля.
Второй горчичник Ней получил за гол рукой в ворота соперников, который фанаты уже прозвали «Рукой Бога».
Чемпионат Бразилии. 11-й тур
Сантос – Ботафого – 0:1
Гол: Артур, 86
Удаление: Неймар, 76
Видеообзор матча
События матча
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