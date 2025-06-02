1 июня состоялся матч 11-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Ботафого.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась 1:0 в пользу гостей.

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Звездный бразильский форвард хозяев Неймар вышел на поле в старте и заработал две желтые карточки, после чего был удален с поля.

Второй горчичник Ней получил за гол рукой в ворота соперников, который фанаты уже прозвали «Рукой Бога».

Чемпионат Бразилии. 11-й тур

Сантос – Ботафого – 0:1

Гол: Артур, 86

Удаление: Неймар, 76

Видеообзор матча