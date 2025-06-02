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Чемпионат Бразилии
Сантос
01.06.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
02 июня 2025, 04:03 |
71
0

Сантос – Ботафого – 0:1. «Рука Бога» и красная Неймара. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Бразилии

02 июня 2025, 04:03 |
71
0
Сантос – Ботафого – 0:1. «Рука Бога» и красная Неймара. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

1 июня состоялся матч 11-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Ботафого.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный бразильский форвард хозяев Неймар вышел на поле в старте и заработал две желтые карточки, после чего был удален с поля.

Второй горчичник Ней получил за гол рукой в ворота соперников, который фанаты уже прозвали «Рукой Бога».

Чемпионат Бразилии. 11-й тур

Сантос – Ботафого – 0:1

Гол: Артур, 86

Удаление: Неймар, 76

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Гимараеш (Ботафого).
76’
Неймар (Сантос) получает красную карточку.
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Сантос Ботафого чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор Неймар удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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