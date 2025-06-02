1 июня состоялся матч 11-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Ботафого.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась 1:0 в пользу гостей.

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Звездный бразильский форвард хозяев Неймар вышел на поле в стартовом составе. На 45+4-й минуте он получил первую желтую в этой встрече за фол против соперника.

А на 76-й при счете 0:0 Неймар в падении и борьбе с защитником забил гол рукой. Рефери, не долго думая, показал Неймару второй горчичник и удали бразильца с поля.

Для Неймар это, скорее всего, был последний матч за Сантос. Его контракт с клубом действует до 30 июня, а в этом месяце команде осталось провести всего одну гру, в которой Ней не сыграет из-за дисквалификации. Продлевать соглашение стороны, судя по всему, не собираются.

Победный гол на 86-й забил форвард Ботафого Артур.

ВИДЕО. Последний матч? Неймар забил гол рукой и получил красную карточку