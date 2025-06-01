Дуэ стал рекордсменом финалов Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0.

Дезире Дуэ стал одним из главных героев финала. На счету молодого француза – дубль и результативная передача.

Дуэ стал первым игроком в истории финалов Лиги чемпионов, который принял участие в трех результативных действиях в одном матче.

Француз стал лишь шестым игроком в истории финалов Лиги чемпионов, который забил гол и отдал результативную передачу. Среди всех из этой шестерки форвард ПСЖ стал самым молодым, кто сделал это.

Также Дезире стал четвертым самым молодым игроком в финалах Лиги чемпионов, который отличился забитым голом. Первыми тремя были Патрик Клюйверт (Аякс, 1994/95), Сенни Меюлю (ПСЖ, 2024/25) и Карлос Альберто (Порту, 2003/04).

18 лет, 10 месяцев, 24 дня – Патрик Клюйверт

19 лет, 14 дней – Сенни Меюлю

19 лет, 5 месяцев, 16 дней – Карлос Альберто

19 лет, 11 месяцев, 29 дней – Дезире Дуэ