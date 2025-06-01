Кто получил 9.7? Стал известен лучший игрок финала ЛЧ
Дезире Дуэ получил высшую оценку в матче ПСЖ с «Интером»
Вечером 31 мая состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Итальянский «Интер» разгромно уступил французскому ПСЖ со счетом 0:5.
Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока финального матча. Им стал полузащитник парижан – Дезире Дуэ.
19-летний полузащитник в финальном матче отличился дублем, а также отдал голевую передачу на Ашрафа Хакими. WhoScored поставил Дуэ оценку – 9,7.
В составе «Интера» лучшим игроком признан Николо Барелла с итоговой оценкой 6,1 балла.
Худшую оценку в матче получил голкипер итальянской команды Ян Зоммер. По версии издания WhoScored у него 5,1 балла за игру в финале.
Лига чемпионов, 31 мая. Финал
ПСЖ – Интер – 5:0
Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Меюлю, 86.
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