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Лига чемпионов
01 июня 2025, 03:30 | Обновлено 01 июня 2025, 03:38
137
0

Кто получил 9.7? Стал известен лучший игрок финала ЛЧ

Дезире Дуэ получил высшую оценку в матче ПСЖ с «Интером»

01 июня 2025, 03:30 | Обновлено 01 июня 2025, 03:38
137
0
Кто получил 9.7? Стал известен лучший игрок финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 мая состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Итальянский «Интер» разгромно уступил французскому ПСЖ со счетом 0:5.

Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока финального матча. Им стал полузащитник парижан – Дезире Дуэ.

19-летний полузащитник в финальном матче отличился дублем, а также отдал голевую передачу на Ашрафа Хакими. WhoScored поставил Дуэ оценку – 9,7.

В составе «Интера» лучшим игроком признан Николо Барелла с итоговой оценкой 6,1 балла.

Худшую оценку в матче получил голкипер итальянской команды Ян Зоммер. По версии издания WhoScored у него 5,1 балла за игру в финале.

Лига чемпионов, 31 мая. Финал

ПСЖ – Интер – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Меюлю, 86.

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Николо Барелла Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Дезире Дуэ оценки WhoScored
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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