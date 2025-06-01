Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл
Грузинский полузащитник выиграл в одном сезоне трофеи с разными командами
В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.
Одним из голов в матче отметился Хвича Кварацхелия, который стал первым грузином, забившим гол в финале Лиги чемпионов.
Хвича Кварацхелия победил в четырех турнирах в сезоне 2024/25:
- Серия А
- Лига 1
- Кубок Франции
- Лига чемпионов
Грузинский полузащитник стал первым, кто сделал квадрупл в одном сезоне с разными командами.
В текущем сезоне Лиги чемпионов Кварацхелия забил три гола (в ворота «Бреста», «Астон Виллы» и «Интера»).
🇬🇪 🫶 Khvicha Kvaratskhelia has now completed the quadruple this season with PSG and Napoli;— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 31, 2025
🏆 🇪🇺 UEFA Champions League
🏆 🇫🇷 Ligue 1
🏆 🇮🇹 Serie A
🏆 🇫🇷 Coupe de France
🔝 Record #ChampionsLeague|#UCLfinal|#ParisInter pic.twitter.com/Arwi8oJDrk
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