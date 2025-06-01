Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Одним из голов в матче отметился Хвича Кварацхелия, который стал первым грузином, забившим гол в финале Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия победил в четырех турнирах в сезоне 2024/25:

Серия А

Лига 1

Кубок Франции

Лига чемпионов

Грузинский полузащитник стал первым, кто сделал квадрупл в одном сезоне с разными командами.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кварацхелия забил три гола (в ворота «Бреста», «Астон Виллы» и «Интера»).