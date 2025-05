Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Одним из голов в матче отметился Хвича Кварацхелия, который стал первым грузином, забившим гол в финале Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия победил в четырех турнирах в сезоне 2024/25:

Грузинский полузащитник стал первым, кто сделал квадрупл в одном сезоне с разными командами.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кварацхелия забил три гола (в ворота «Бреста», «Астон Виллы» и «Интера»).

🇬🇪 🫶 Khvicha Kvaratskhelia has now completed the quadruple this season with PSG and Napoli;



🏆 🇪🇺 UEFA Champions League

🏆 🇫🇷 Ligue 1

🏆 🇮🇹 Serie A

🏆 🇫🇷 Coupe de France



