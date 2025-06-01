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  4. Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл
Лига чемпионов
01 июня 2025, 02:41 |
338
0

Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл

Грузинский полузащитник выиграл в одном сезоне трофеи с разными командами

01 июня 2025, 02:41 |
338
0
Идеальный сезон. Кварацхелия сделал уникальный квадрупл
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Одним из голов в матче отметился Хвича Кварацхелия, который стал первым грузином, забившим гол в финале Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия победил в четырех турнирах в сезоне 2024/25:

  • Серия А
  • Лига 1
  • Кубок Франции
  • Лига чемпионов

Грузинский полузащитник стал первым, кто сделал квадрупл в одном сезоне с разными командами.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кварацхелия забил три гола (в ворота «Бреста», «Астон Виллы» и «Интера»).

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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