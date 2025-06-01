Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчины
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 01:50 |
156
0

Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчины

Синнер, Алькарас, Зверев и Джокович продолжают выступления на французском мейджоре

01 июня 2025, 01:50 |
156
0
Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчины
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В мужской сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Франции 2025 определены все участники 1/8 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прошел Артура Риндеркнеха, Ришара Гаске и Иржи Легечку. Следующий соперник итальянца – Андрей Рублев.

Пятый сеяный Джек Дрейпер впервые в карьере сыграет во второй неделе Ролан Гаррос. За выход в четвертьфинал британец поборется против Александра Бублика.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Карлос Алькарас, посеяный под вторым номером, продолжает защиту прошлогоднего трофея в Париже. В четвертом круге испанец поборется с Беном Шелтоном.

Стабильно идет и Новак Джокович, который уже выбил Маккензи Макндонольда, Корентена Муте и Филипа Мисолича. Серб в 1/8 финала сыграет с Кэмероном Норри.

Третья ракетка мира Александр Зверев также продолжает успешные выступления на грунтовом слэме. В четвертом раунде он выйдет на корт против Таллона Грикспора.

Еще три пары 1/8 финала: Лоренцо Музетти – Хольгер Руне, Фрэнсис Тиафо – Даниэль Альтмайер, Алексей Попырин – Томми Пол.

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [17]
Александр Бублик – Джек Дрейпер

Александр Зверев [3] – Таллон Грикспор
Кэмерон Норри – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Хольгер Руне [10]
Фрэнсис Тиафо [15] – Даниэль Альтмайер

Алексей Попырин [25] – Томми Пол [12]
Бен Шелтон [13] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Американские теннисисты доминируют на РГ и переписывают историю рекордов
Джокович без проблем разобрался с Мисоличем и вышел в 1/8 финала РГ
ДРЕЙПЕР: «Становится страшно, если представить, чего он может достичь»
Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Андрей Рублев Александр Бублик Джек Дрейпер Александр Зверев Таллон Грикспор Кэмерон Норри Новак Джокович Лоренцо Музетти Хольгер Руне Фрэнсис Тиафо Даниэль Альтмайер Алексей Попырин Томми Пол Бен Шелтон Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Футбол | 31 мая 2025, 11:17 2
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро

«Полесье» заинтересовано в услугах Александра Мартынюка и Георгия Ермакова

Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Футбол | 31 мая 2025, 08:43 8
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории

Роналду может вернуться в Мадрид

Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Теннис | 01.06.2025, 00:26
Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Бокс | 31.05.2025, 04:08
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Футбол | 31.05.2025, 23:51
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 15:25 3
Теннис
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
30.05.2025, 23:33
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
31.05.2025, 09:28 3
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
30.05.2025, 03:00
Футбол
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
30.05.2025, 01:50 7
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
31.05.2025, 06:14 3
Теннис
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем