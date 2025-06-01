Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчины

В мужской сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Франции 2025 определены все участники 1/8 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прошел Артура Риндеркнеха, Ришара Гаске и Иржи Легечку. Следующий соперник итальянца – Андрей Рублев.

Пятый сеяный Джек Дрейпер впервые в карьере сыграет во второй неделе Ролан Гаррос. За выход в четвертьфинал британец поборется против Александра Бублика.

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Карлос Алькарас, посеяный под вторым номером, продолжает защиту прошлогоднего трофея в Париже. В четвертом круге испанец поборется с Беном Шелтоном.

Стабильно идет и Новак Джокович, который уже выбил Маккензи Макндонольда, Корентена Муте и Филипа Мисолича. Серб в 1/8 финала сыграет с Кэмероном Норри.

Третья ракетка мира Александр Зверев также продолжает успешные выступления на грунтовом слэме. В четвертом раунде он выйдет на корт против Таллона Грикспора.

Еще три пары 1/8 финала: Лоренцо Музетти – Хольгер Руне, Фрэнсис Тиафо – Даниэль Альтмайер, Алексей Попырин – Томми Пол.

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [17]

Александр Бублик – Джек Дрейпер

Александр Зверев [3] – Таллон Грикспор

Кэмерон Норри – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Хольгер Руне [10]

Фрэнсис Тиафо [15] – Даниэль Альтмайер

Алексей Попырин [25] – Томми Пол [12]

Бен Шелтон [13] – Карлос Алькарас [2]