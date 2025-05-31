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  4. Разгром чеха. Первая ракетка мира уверенно вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 15:30 | Обновлено 31 мая 2025, 15:34
171
0

Разгром чеха. Первая ракетка мира уверенно вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

Янник Синнер в трех сетах разгромил Иржи Легечку

31 мая 2025, 15:30 | Обновлено 31 мая 2025, 15:34
171
0
Разгром чеха. Первая ракетка мира уверенно вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем круге парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разгромил Иржи Легечку (АТР 34) из Чехии. Чешский теннисист не сумел навязать борьбу и в течении матча взял лишь три гейма.

Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут. Это был их четвертый очный поединок и четвертая победа Янника. Итальянец за четыре матча не отдал чеху ни одного сета.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Иржи Легечка (Чехия) – 6:0, 6:1, 6:2

Следующим соперником Синнера будет «нейтральный» Андрей Рублев (АТР 15), который, после снятия с турнира травмированного француза Артура Фиса, без боя прошел в 1/8 финала Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Иржи Легечка Андрей Рублев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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