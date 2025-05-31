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  4. Джокович без проблем разобрался с Мисоличем и вышел в 1/8 финала РГ
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 23:50 | Обновлено 31 мая 2025, 23:55
191
0

Джокович без проблем разобрался с Мисоличем и вышел в 1/8 финала РГ

Сербский теннисист в трех сетах переиграл австрийца

31 мая 2025, 23:50 | Обновлено 31 мая 2025, 23:55
191
0
Джокович без проблем разобрался с Мисоличем и вышел в 1/8 финала РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В третьем круге парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах разобрался с Филипом Мисоличем (ATP 153) из Австрии.

По ходу матча Ноле оформил четыре брейка и не отдал австрийскому теннисисту ни одной своей подачи.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 6 минут. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Филип Мисолич (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 4:6, 2:6

Следующим соперником Джоковича будет британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 81).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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