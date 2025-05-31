Джокович без проблем разобрался с Мисоличем и вышел в 1/8 финала РГ
Сербский теннисист в трех сетах переиграл австрийца
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В третьем круге парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах разобрался с Филипом Мисоличем (ATP 153) из Австрии.
По ходу матча Ноле оформил четыре брейка и не отдал австрийскому теннисисту ни одной своей подачи.
Теннисисты провели на корте 3 часа и 6 минут. Это был их первый очный поединок.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Филип Мисолич (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 4:6, 2:6
Следующим соперником Джоковича будет британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 81).
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