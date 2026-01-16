Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин получил повреждение. Об этом сообщает Марио Кортеганаю

По информации источника, из-за травмы 26-летний футболист не попал в заявку команды на матч Ла Лиги с «Леванте». Повреждение было получено в игре с «Альбасете» в Кубке.

Ожидается, что Лунин выбыл на неделю, но в клубе ведут работу над тем, чтобы вернуть его в строй к матчу Лиги чемпионов с «Монако». Плединок состоится 20 января в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел три матча и пропустил в них восемь голов.