Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте
Испания
16 января 2026, 18:28 | Обновлено 16 января 2026, 18:32
757
0

Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте

Причиной отсутствия украинца стала травма

16 января 2026, 18:28 | Обновлено 16 января 2026, 18:32
757
0
Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин получил повреждение. Об этом сообщает Марио Кортеганаю

По информации источника, из-за травмы 26-летний футболист не попал в заявку команды на матч Ла Лиги с «Леванте». Повреждение было получено в игре с «Альбасете» в Кубке.

Ожидается, что Лунин выбыл на неделю, но в клубе ведут работу над тем, чтобы вернуть его в строй к матчу Лиги чемпионов с «Монако». Плединок состоится 20 января в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел три матча и пропустил в них восемь голов.

По теме:
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
500 миллионов евро. Перес нашел спасителя для Реала и готовит топ-трансфер
чемпионат Испании по футболу заявка Реал Мадрид Ла Лига Леванте Андрей Лунин Реал - Леванте травма Альбасете
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 11
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Футбол | 16 января 2026, 11:49 5
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины

«Ириски» считают Ефима Коноплю идеальным кандидатом для усиления позиции флангового защитника

Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Футбол | 15.01.2026, 22:15
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 15.01.2026, 19:16
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение
Футбол | 16.01.2026, 17:35
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем