Плохие новости для Лунина. Известна заявка Реала на матч с Леванте

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского «Реала» на поединок с «Леванте».

«Сливочные» будут принимать команду из Валенсии на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 января, его начало запланировано на 15:00 по киевскому времени.

После матча Кубка Испании с «Альбасете», в котором Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил три гола, украинец не попал в заявку. Зато вернулся в нее его конкурент Тибо Куртуа.

Заявка «Реала» на матч с «Леванте»: