Плохие новости для Лунина. Известна заявка Реала на матч с Леванте
Украинский голкипер в предстоящем матче Ла Лиги участия не примет
Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского «Реала» на поединок с «Леванте».
«Сливочные» будут принимать команду из Валенсии на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 января, его начало запланировано на 15:00 по киевскому времени.
После матча Кубка Испании с «Альбасете», в котором Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил три гола, украинец не попал в заявку. Зато вернулся в нее его конкурент Тибо Куртуа.
Заявка «Реала» на матч с «Леванте»:
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2026
🆚 @LevanteUD pic.twitter.com/ti3x4LOsdF
