Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плохие новости для Лунина. Известна заявка Реала на матч с Леванте
Испания
16 января 2026, 16:41 |
916
2

Плохие новости для Лунина. Известна заявка Реала на матч с Леванте

Украинский голкипер в предстоящем матче Ла Лиги участия не примет

16 января 2026, 16:41 |
916
2 Comments
Плохие новости для Лунина. Известна заявка Реала на матч с Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского «Реала» на поединок с «Леванте».

«Сливочные» будут принимать команду из Валенсии на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 января, его начало запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча Кубка Испании с «Альбасете», в котором Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил три гола, украинец не попал в заявку. Зато вернулся в нее его конкурент Тибо Куртуа.

Заявка «Реала» на матч с «Леванте»:

По теме:
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Новый тренер Реала: «После вылета из Кубка рассказал игрокам анекдот»
Барселона повторила вторую самую длинную в истории клуба победную серию
Реал Мадрид Леванте Реал - Леванте заявка Тибо Куртуа Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 11
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
Футбол | 16 января 2026, 14:39 0
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком

Дуглас Коста в свои 35 лет не собирается заканчивать карьеру игрока

Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 10:53
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15.01.2026, 18:56
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Це якраз чудові новини для Луніна! На лавці сидіти йому явно набагато комфортніше, ніж виходити на поле, десь там напрягатися зайвий раз щоб той м'ячик зловити... пффф... кому воно потрібно?
Ответить
+3
ona_proigraet
ігри на кубок були єдиним шансом для Луніна виходити на поле. Не врятував команду в останньому матчі.  Тепер буде довго чекати наступного шансу. До літа на лавці
Ответить
0
Популярные новости
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем